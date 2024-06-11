ارتفاع منسوب التوتر الناري بين إسرائيل و«حزب الله»

المصدر: بيروت، تل أبيب - وكالات

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ارتفع أمس، منسوب التوتر الناري بين إسرائيل وحزب الله في الجبهة الشمالية التي شهدت تصعيداً في استخدام المسيرات وفي القصف لمديات أبعد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي سقوط إحدى طائراته المسيرة بصاروخ سطح - جو فوق لبنان أمس، مؤكداً أن 4 طائرات مسيّرة انطلقت من لبنان ووصلت إلى إسرائيل، ما تسبب في وقوع أضرار مادية، وفيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن إطلاق صاروخين خارقين للدروع على موقع المنارة الحدودي مع لبنان، فيما أعلن «حزب الله» اللبناني، تنفيذ هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة إسرائيلي شرق نهاريا، بالإضافة إلى مهاجمته موقعاً عسكرياً إسرائيلياً في هضبة الجولان السورية المحتلة.

إسقاط مسيرة

وقال الجيش الإسرائيلي أمس: «أُطلق صاروخ أرض-جو نحو طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي كانت تعمل في المجال الجوي اللبناني. ونتيجة لذلك، أصيبت المسيرة وسقطت في الأراضي اللبنانية».

وأصدر «حزب الله» بياناً قال فيه إن المسيّرة من نوع «هرمز 900» وكانت مسلحة ‏بصواريخ.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأحد أن «حزب الله» أطلق صواريخ مضادة للطائرات نحو مقاتلاته الحربية بسماء لبنان، لافتاً إلى أنه هاجم مطلقي هذه الصواريخ. وهذا هو أول استخدام للصواريخ المضادة للطائرات في لبنان ضد الطائرات الحربية الإسرائيلية.

وفيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن إطلاق صاروخين خارقين للدروع على موقع المنارة الحدودي مع لبنان، قال الحزب، في بيان إن الهجوم استهدف أماكن ‏تموضع ضباط وجنود إسرائيليين، وأصابتها ما أدى لتدميرها وإيقاع أفراد قتلى وجرحى. ‏كما أعلن في بيانات منفصلة عن استهداف موقع «بياض بليدا» الإسرائيلي بمسيرة انقضاضية، وتجمع لجنود في مستعمرات «المنارة» و«يرؤون» و«أفيفيم».

موقع بالجولان

وقال الحزب إنه هاجم موقعاً عسكرياً إسرائيلياً في الجولان بسرب من الطائرات المسيرة. وأضاف في بيان أنها أصابت جنوداً وتسببت في إشعال حرائق في الموقع، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن «ستة فرق إطفاء تعمل على إخماد الحرائق».

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن 4 طائرات مسيّرة انطلقت من لبنان ووصلت إلى إسرائيل، ما تسبب في وقوع أضرار مادية. وأوضح أنه «تم اعتراض اثنتين من تلك الطائرات، فيما سقطت اثنتان في منطقة كابري، ما أدى إلى اندلاع حريق ووقوع أضرار».

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أنه تم تفعيل الإنذارات في منطقة الجليل الغربي بعد رصد عدة أهداف جوية مشبوهة تسللت من لبنان. وأضاف أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض هدفين جويين فوق البحر قبالة شواطئ نهاريا.

وفي موقع آخر، قال الجيش إنه ضرب مباني يستخدمها «حزب الله» بجنوب لبنان.

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