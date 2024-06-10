الإمارات تدين انتهاكات إسرائيل وتدعو لوقف إطلاق النار بغزة

المصدر: أبوظبي - وام، عواصم - وكالات

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أدانت دولة الإمارات واستنكرت بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة التي أدت إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء، مؤكدة رفض الإمارات القاطع لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدة ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن الأولوية العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق.

وأكدت الوزارة ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، مؤكدة أهمية أن ينعم المدنيون والمؤسسات المدنية بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية، وضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع.

إدانة خليجية

وفي الرياض، وصفت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات بأنه «جريمة نكراء وإرهابية استهدفت الأبرياء العزل بوحشية».

وأدان الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي، في بيان أمس، «الهجوم الإسرائيلي الغاشم والوحشي على مخيم النصيرات في غزة»، والذي أدى إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين الفلسطينيين.

وقال البديوي إن «هذا العدوان الهمجي يعكس الوجه الحقيقي لقوات الاحتلال الإسرائيلي ويُثبت ازدرائه الكامل لكل المواثيق الدولية والقيم الإنسانية»، مشيراً إلى أن «هذه الجريمة البشعة تأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية بشكل ممنهج ضد الفلسطينيين».

ودعا «المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته التاريخية والأخلاقية، والقيام بتحرك فوري وحازم لوقف هذه الجرائم المتكررة والمروعة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق».

وأكد البديوي «على أن دول مجلس التعاون، تقف في صف واحد وبقوة مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والعيش بسلام»، مجدداً «المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية».

إدانة كويتية

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجوم الهمجي الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات. وقالت الوزارة، في بيان، إن الوزارة تدين تلك الجريمة البشعة لتؤكد ضرورة تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولياتهم في وقف ذلك العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني الشقيق والذي أودى بحياة ما يزيد عن 36 ألف ضحية من الفلسطينيين المدنيين العزل.

الأزهر يدين

وأدان الأزهر الشريف بأشد العبارات المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وراح ضحيتها أكثر من مائتي شهيد و400 جريح من المدنيين. وقال الأزهر الشريف - في بيان أصدره أمس، إن ما حدث جريمة جديدة ترتكبها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين أصحاب الأرض.

تحرك حاسم

وفي بيروت، دعت وزارة الخارجيّة والمغتربين اللبنانية أمس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرُّك بشكلٍ فوري وحاسم لوقف المجازر والاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة.

وأدانت الوزارة، في بيان أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام»، «المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في مخيم النصيرات»، بعد يوميْن من استهدافها لمدرسة تابعة لوكالة «الأونروا» تؤوي نازحين فلسطينيين في المخيّم نفسه، حيث سقط أيضاً عشرات القتلى والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال والمسنين، حسب بيان الخارجية اللبنانية.

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