مقتل 26 إرهابياً في هجمات بالصومال

المصدر: مقديشو - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد مسؤولون صوماليون مقتل 31 شخصاً أمس، بينهم 26 إرهابياً في هجمات على 4 مناطق في الصومال. وأعلن وزير الأمن لولاية جنوب الغرب بالصومال حسن عبدالقادر محمد، مقتل 6 إرهابيين في عملية عسكرية في محافظة باي.

وأوضح عبدالقادر، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، أن الجيش الصومالي نجح في تصفية قيادي بارز من الميليشيات الإرهابية و5 من مرافقيه في منطقة أوفورو بمحافظة باي. وأشار إلى أن قوات الجيش تلقت المعلومات المتعلقة بالقيادي وعلى الفور تحركت من مدينة قنصح طيري لتنفيذ العملية العسكرية المخططة بنجاح.

في الأثناء، أكد مسؤولون أن 25 شخصاً على الأقل قتلوا خلال هجمات إرهابية على أربعة قواعد عسكرية في وسط الصومال أمس. وقال المتحدث باسم الجيش الصومالي أبوكار محمد حسن لوكالة الأنباء الألمانية إن جماعة الشباب الإرهابية نفذت «هجوماً واسع النطاق» من عدة اتجاهات في مقاطعة إلدهير بمساعدة المفجرين الانتحاريين والمسلحين المدججين بالسلاح.

وأضاف «قواتنا المسلحة الوطنية والميليشيات المسلحة المحلية قاتلت بضراوة لمنع المسلحين من السيطرة على المنطقة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 إرهابياً». وتابع حسن أن الشركاء الدوليين للبلاد كانوا يدعمون الجيش من الجو.

يذكر أن الجيش الصومالي كثف مؤخراً عملياته العسكرية التي تستهدف عناصر حركة الشباب، التي تخوض معه معارك منذ أكثر من عقد من الزمن، ونجح منذ عدة أشهر في استعادة عدة مناطق من الحركة وسط البلاد.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز