الحوثيون يحتجزون عاملين إغاثيين وموظفين أمميين في اليمن

المصدر: عدن - البيان

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شنت ميليشيا الحوثي في اليمن موجة اعتقالات عاملين إغاثيين وموظفي الوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإنسانية والمحلية في صنعاء ومدن أخرى، بينهم نساء، في سياق انتهاكات الجماعة المتصاعدة ضد العمل الإنساني.

وذكرت المصادر أن الجماعة اعتقلت نحو 35 موظفاً وعاملاً إنسانياً في صنعاء وحجة والحديدة وعمران وصعدة، في يوم واحد أكدت أن ممارسات الحوثيين مستمرة، حيث واصلت حملة الاعتقالات وشملت أيضاً أكثر من 15 شخصاً من العاملين في مكاتب الأمم المتحدة والمعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي ومنظمات دولية أخرى.

وتعرّض العديد من العاملين في المجال الإغاثي للقتل أو الخطف من قبل ميليشيا الحوثي، ما دفع منظمات دولية إلى تعليق عملياتها أو سحب موظفيها الأجانب لأسباب أمنية. إلى ذلك، اتهمت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي باحتجاز أمين عام نقابة الصحفيين، محمد شبيطة، في أحد المستشفيات، التي تسيطر عليها في صنعاء، إثر إصابة تعرّض لها، مطلع الشهر الماضي. وحمّلت الحكومة ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة شبيطة، الذي يخضع للاحتجاز في أحد المستشفيات منذ نجاته من محاولة اغتيال، إثر إطلاق عناصر الميليشيا الرصاص على سيارته، في 7 مايو الماضي.

وأشار وزير الثقافة والإعلام، معمر الإرياني، إلى أن ميليشيا الحوثي حاولت تمييع جريمة محاولة اغتيال الأمين العام لنقابة الصحفيين اليمنيين، الأمين العام المساعد لاتحاد الصحفيين العرب، بالحديث عن حادث عرضي أثناء تبادل إطلاق النار بين عناصرها ومطلوبين، وممارسة ضغوط عليه وأسرته لدفن الجريمة، وتشديد إجراءات زيارته في المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وحرية الصحافة، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، باتخاذ موقف حازم إزاء استمرار جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي بحق الصحفيين.

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