المتحدث العسكري الإسرائيلي ينفي مهاجمة الحوثيين ميناء حيفا

المصدر: تل أبيب، صنعاء - وكالات

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نفى الجيش الإسرائيلي ما ذكره الحوثيون في اليمن بأنهم هاجموا مع جماعة مسلحة عراقية سفناً في ميناء حيفا بشمال إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش بيتر ليرنر: «هذا ليس صحيحاً».

وكانت جماعة الحوثي قالت إنها شنت عمليتين مشتركتين مع «المقاومة العراقية» على ميناء حيفا في إسرائيل.

وجاء في البيان الذي قرأه يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين، عبر التلفزيون أمس، عن العمليتين: «الأولى استهدفت سفينتين كانتا تحملان معدات عسكرية في ميناء حيفا. والثانية استهدفت سفينة انتهكت قرار حظر الدخول إلى ميناء حيفا في فلسطين المحتلة. وقد نفذت العمليتان بعدد من المسيّرات وكانت الإصابة دقيقة».

وأردف المتحدث بالقول: «على العدو الإسرائيلي توقع المزيد من العمليات النوعية المشتركة خلال الفترة المقبلة حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن غزة».

وبدأت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في نوفمبر الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها. ووسعت الجماعة عملياتها لتشمل استهداف السفن الأمريكية والبريطانية، بعد أن كان الأمر مقتصراً على السفن المرتبطة بإسرائيل.

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