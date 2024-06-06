واشنطن تضع كرة الهدنة في ملعب «حماس»

المصدر: غزة، عواصم - وكالات

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وضعت الولايات المتحدة كرة إنجاح مقترح الهدنة في ملعب حركة حماس، فيما بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية جديدة وسط قطاع غزة.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، لشبكة «إن بي سي» الإخبارية، أمس، إن «اقتراح صفقة المحتجزين الإسرائيليين لا يزال اقتراحاً حياً»، وأضاف: «أكدت الحكومة الإسرائيلية من جديد، حتى اليوم، أن الاقتراح لا يزال مطروحاً على الطاولة، وأن الأمر متروك لحماس لقبوله».

جاءت تصريحات سوليفان قبيل مباحثات بدأت، أمس، في الدوحة التي وصلها مسؤولون من الولايات المتحدة وقطر ومصر، في محاولة للدفع من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار سيتضمن أيضاً تبادلاً للأسرى.

ويقول مسؤولون أمريكيون: إن من المرجح أن تقبل إسرائيل بالخطة بما أنها خطتها. وأمس، وصل وفد من حركة الجهاد إلى القاهرة للمشاركة في محادثات وقف إطلاق النار، وفقاً لما أعلنته الحركة في بيان، مضيفة: إن الوفد يترأسه الأمين العام للحركة زياد النخالة.

ميدانياً، أعلنت إسرائيل أمس، بدء عملية عسكرية جديدة في وسط القطاع، وقال مسعفون إن عشرات الفلسطينيين لقوا حتفهم، وقال مسؤولون بقطاع الصحة في غزة: إن ما لا يقل عن 62 فلسطينياً لقوا حتفهم في قصف إسرائيلي على مناطق وسط القطاع منذ الثلاثاء، بينهم طفلان تم العثور عليهما أمس، وقد قتلا مع أمهما التي لم تتمكن من مغادرة الحي عندما غادره سكان آخرون.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته تقصف أهدافاً لحركة حماس في وسط غزة، بينما تنفذ القوات البرية عمليات «بطريقة مركزة بتوجيه من المخابرات» في مخيم البريج. وجاء في بيان للجيش أن «قوات الفرقة 98 بدأت حملة في مناطق شرق البريج، وشرق دير البلح فوق وتحت الأرض في نفس الوقت».

وأفاد سكان بأن القوات الإسرائيلية نشرت دبابات في البريج، وبأن الطائرات والدبابات قصفت مخيمي المغازي والنصيرات القريبين، وكذلك مدينة دير البلح التي لم تتوغل بها الدبابات. واستمر القتال في رفح على الحدود المصرية، وقال سكان في المدينة إن دبابات إسرائيلية نفذت هجمات في وسط المدينة، وفي عمق غربها قبل أن تتراجع للشرق والجنوب مجدداً.

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