تصعيد ناري غير مسبوق بين إسرائيل و«حزب الله»

المصدر: بيروت، تل أبيب- وكالات

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شهدت الجبهة الشمالية، تصعيداً غير مسبوق منذ بداية الحرب، حيث تبادلت إسرائيل و«حزب الله» قصفاً وصل مناطق في عمق الجانبين.

وقتل مدنيَّان بقصف إسرائيلي استهدف بلدة حولا في جنوب لبنان، كما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية. وذكرت الوكالة الحكومية، أن مدنيين اثنين قتلا في الغارة على بلدة حولا والتي استهدفت منزلهما.

وقال مسؤول محلي، إن القتيلين هما شقيقان يعملان في رعي الأغنام، مضيفاً أن الغارة أدت إلى تدمير المنزل الذي يقطنان فيه بالكامل. وقالت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية، القتيلين مدنيان اعتادا بيع حليب الأغنام للقرى المجاورة.

وقال وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، في بيان، إن غارة إسرائيلية منفصلة أمس ألحقت أضراراً بمكتب وزارته في بلدة بنت جبيل، وكذلك السوق التجاري بالمدينة ومقر الحكومة المحلية.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان أمس، إن طائراته قصفت مجمعاً عسكرياً يستخدمه حزب الله في منطقة البقاع شرق لبنان، بعدما أسقط الحزب طائرة مسيرة كانت تعمل في المجال الجوي اللبناني.

وأعلن حزب الله، أمس، أنه قصف بلدتين في شمال إسرائيل رداً على مقتل مدنيين اثنين. وقال إنه استهدف كريات شمونة والمطلة بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

وكان أعلن في وقت سابق، أنه قصف موقعاً في الجولان للمرة الثانية خلال ساعات قليلة.

ولاحقاً قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن أضراراً لحقت بمبنى في المنطقة الصناعية في مستوطنة نهاريا في قصف نفذه حزب الله. وهي المرة الأولى التي تستهدف فيها هذه المنطقة منذ بداية الحرب.

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