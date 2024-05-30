بري يدعو إلى التشاور دون شروط بشأن انتخاب رئيس للبنان

المصدر: بيروت - د.ب.أ

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دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أمس الأربعاء، إلى التشاور من دون شروط مسبقة حول موضوع انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية.

جاء ذلك خلال استقبال بري في بيروت، الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لرئيس مجلس النواب.

ووفق البيان، جرى خلال اللقاء «عرض للأوضاع العامة، لا سيما موضوع الرئاسة وما صدر أخيراً عن اللجنة الخماسية».

وكرر بري تمسكه بمبادرته لانتخاب رئيس للجمهورية، مكرراً الدعوة «من دون شروط مسبقة للتشاور حول موضوع واحد هو انتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم الانتقال إلى القاعة العامة للمجلس النيابي لانتخاب بدورات متتالية رئيس من ضمن قائمة تضم عدداً من المرشحين حتى تتوج المبادرة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية».

وشكر بري «جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وإرساله مبعوثاً خاصاً له إلى لبنان».

يذكر أن سفراء اللجنة الخماسية كانوا دعوا في 16 مايو الحالي إلى مشاورات بين الكتل السياسية اللبنانية لتحديد مرشح متفق عليه لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، والذهاب إلى جلسة انتخابية مفتوحة في البرلمان اللبناني مع جولات متعددة حتى انتخاب رئيس جديد.

وكان الموفد لودريان وصل إلى بيروت، الثلاثاء، على رأس وفد فرنسي في زيارة رسمية يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين اللبنانيين، والتقى أمس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

وعين الرئيس الفرنسي ماكرون في يونيو الماضي الوزير السابق جان إيف لودريان، ممثلاً شخصياً له من أجل التباحث مع كل من يستطيع، في لبنان والخارج، للمساهمة في الخروج من الأزمة التي يعاني منها لبنان والتمكن من انتخاب رئيس جديد للبلاد.

وانتهت ولاية رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون في 31 أكتوبر عام 2022، ودخل لبنان في مرحلة الشغور الرئاسي، ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للبلاد.

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