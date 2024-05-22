ستيفاني خوري: حان الوقت لإنهاء معاناة الشعب الليبي

المصدر: طرابلس ـ وكالات

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قالت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، إن البعثة ملتزمة بمساندة الليبيين على تجنيب البلاد مخاطر الانقسام والعنف وهدر الموارد، من خلال تيسير عملية سياسية شاملة، يملكها ويقودها الليبيون أنفسهم، بمن فيهم النساء والشباب ومختلف المكونات.

وحددت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني خوري طبيعة مهامها في أول كلمة لها منذ أن تولت منصبها خلفاً للمبعوث الأممي المستقيل عبدالله باتيلي، وسط توقعات بأنها تتجه إلى تغيير المشهد من خلال الدفع نحو تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات العامة.

وركزت خوري في رسالة مصورة نشرتها البعثة الأممية عبر منصاتها على «فيسبوك» و«إكس» على مساعدة الليبيين في حل الأزمة السياسية عبر المصالحة الوطنية والانتخابات التشريعية والرئاسية التي طال انتظارها.

وأوضحت خوري، أنها ملتزمة بالعمل على دعم إجراء انتخابات وطنية شاملة حرة ونزيهة لإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية.

ولفتت إلى أن البعثة ستواصل دعم عملية مصالحة وطنية شاملة، واستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ومعالجة انتشار الأسلحة، وتحسين وضع حقوق الإنسان وسيادة القانون.

ولفتت إلى أن «الشعب الليبي عانى بما يكفي من غياب الاستقرار والتنمية، وهو يواجه اليوم ظروفاً معيشيةً صعبةً».

واعتبرت أن الوقت قد حان لوضع حد لهذه المعاناة، داعية الجميع إلى العمل من أجل وحدة وسيادة واستقرار وازدهار ليبيا.

وقالت ستيفاني خوري، إنها ستسعى إلى «مساندة الشعب الليبي في تحقيق تطلعاته إلى السلام والاستقرار والديمقراطية».

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