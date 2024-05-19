ليبيا.. اشتباكات في الغرب واختفاء نائب برلماني بحكومة أسامة حماد

المصدر: بنغازي - وكالات

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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة أسامة حماد: «إن السلطات في المنطقة تحقق في اختفاء عضو في البرلمان، نافية صحة الأنباء المتداولة حول مقتله».

وقال مدير الإعلام بالوزارة، في بيان الليلة قبل الماضية، إن إبراهيم الدرسي عضو مجلس النواب عن بنغازي مفقود بعد تعرض منزله للسرقة.

وأضافت الوزارة في حكومة أسامة حماد، المنافسة لحكومة طرابلس، إنها اتخذت «خطوات فورية للتحقيق في هذه الحادثة»، وقال البيان «تنفي وزارة الداخلية بشكل قاطع الأخبار المتداولة حول مقتله، وتؤكد أن هذه الأخبار غير صحيحة تماماً».

وفي يوليو 2019 خُطفت سهام سرقيوة، عضو مجلس النواب وزوجها من منزلهما في بنغازي، وما زالا مفقودين، ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إطلاق سراحهما.

ويقع في بنغازي، وهي ثاني أكبر مدينة ليبية، مقر مجلس النواب، وحكومة حماد. وشهدت مدينة الزاوية الواقعة غرب العاصمة الليبية طرابلس، اشتباكات أمس، بين مجموعات مسلحة تسببت في إيقاف الدراسة، وإغلاق أجزاء من الطرق المؤدية إلى المدينة.

وقال ضابط في مديرية أمن الزاوية: إن «المناطق الجنوبية لمدينة الزاوية تشهد منذ ليلة الجمعة اشتباكات بين مجموعات مسلحة»، مشيراً إلى استمرارها منذ الصباح لكن بشكل «متقطع».

وأضاف «تسببت الاشتباكات في إغلاق بعض الطرق، وإيقاف الدراسة في الزاوية حتى إشعار آخر، بسبب التبادل العشوائي للقذائف بين المسلحين».

وعن أسباب التوتر قال الضابط إن «خلافات بين أفراد مجموعات مسلحة تطورت إلى مناوشات، ولم تنجح جهود الوساطة حتى الآن في إيقاف الاشتباكات».

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لم يتسن التأكد من صحتها، تظهر مسلحين على متن سيارات دفع رباعي يطلقون النار بشكل كثيف باتجاه مجموعات مسلحة مناوئة. كما أظهرت المقاطع أعمدة دخان متصاعدة من عدة بنايات سكنية ومقار حكومية، نتيجة تعرضها لمقذوفات عشوائية، وتبادل عنيف للرصاص والقذائف في أنحاء متفرقة من المدينة.

من جانبه أعلن الهلال الأحمر بمدينة الزاوية تمكنه من إخراج عدد من العائلات العالقة في مناطق الاشتباكات. ودعا في بيان الجهات الأمنية إلى التعاون في مساعدة العالقين في مناطق النزاع.

بدورها قالت وزارة الصحة بالحكومة الليبية في طرابلس إنها تعمل على تنفيذ عمليات «الإخلاء بمناطق الاشتباكات، ونقل الحالات المصابة إلى المستشفيات»، من دون أن تقدم حصيلة للضحايا.

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