البحث عن 23 مهاجراً فُقدوا قبالة سواحل تونس

المصدر: أ ف ب

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أعلن الحرس الوطني التونسي، اليوم، أن 23 تونسياً فُقدوا بعد محاولتهم الهجرة بحراً إلى أوروبا من سواحل ولاية نابل (شمال شرق).

وأوضح الحرس، في بيان، أن عملية البحث لا تزال جارية عن المجموعة التي أبحرت في بداية مايو.

وجاء في البيان أن «عملية الإبحار تمت في الليلة الفاصلة بين 3 و4 مايو»، مضيفاً أن عائلات المفقودين أعلموا السلطات الأمنية بعد عشرة أيام من انقطاع أخبارهم.

كما أعلن الحرس الوطني توقيف خمسة أشخاص يشتبه في ضلوعهم في تنظيم عملية الإبحار، مشيراً إلى أن اثنين من المفقودين تربطهم قرابة باثنين من المنظمين المفترضين.

وتونس من نقاط الانطلاق الرئيسة للمهاجرين الذين يخاطرون بعبور البحر الأبيض المتوسط على أمل الوصول إلى أوروبا.

وبحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو منظمة غير حكومية، فإن أكثر من 1300 مهاجر لقوا حتفهم أو فقدوا العام الماضي في غرق قوارب قرب سواحل تونس.

والأسبوع الماضي، أبلغت السلطات التونسية عن زيادة بنسبة 22,5% في عمليات اعتراض المهاجرين في الفترة بين مطلع العام وأبريل 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأكد الحرس الوطني أنه اعترض أو أنقذ 21545 شخصاً في الأشهر الأربعة الأولى من العام.

وبجهود قادتها إيطاليا، أبرم الاتحاد الأوروبي الصيف الماضي مع تونس اتفاقاً لاقى انتقادات واسعة النطاق وينص على تقديم مساعدات مالية (بإجمالي 255 مليون يورو) مقابل زيادة الجهود للحد من عمليات المغادرة.

ووفق تقرير حديث صادر عن المنظمة الدولية للهجرة، قضى على مدى العقد الماضي أكثر من 27 ألف مهاجر في البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك أكثر من 3000 مهاجر في العام الماضي.

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