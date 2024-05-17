قيس سعيّد يستنكر «التدخّل السافر» في شؤون بلاده

المصدر: تونس ـ أ.ف.ب

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ندد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أمس، بما اعتبره «تدخلاً سافراً» في شؤون بلاده، في أعقاب انتقادات دولية لحملة توقيفات واسعة طالت معلقين سياسيين ومحامين وناشطين في منظمات دولية، مكلفاً وزارة الخارجية باستدعاء ممثلي البعثات الدبلوماسية للدول التي أصدرت مواقف من هذا القبيل.

وقال سعيّد إثر لقائه ليل الأربعاء - الخميس، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، منير بنرجيبة: «ادع في أقرب الأوقات سفراء عدد من الدول وممثلي بعض الجهات في تونس وبلغهم احتجاجاً شديد اللهجة بأن ما يفعلونه تدخل سافر في شؤوننا الداخلية وبلغهم أن تونس دولة مستقلة متمسكة بسيادتها».

وتابع: «لم نتدخل في شؤونهم عندما اعتقلوا المحتجين لأنهم نددوا بحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، بلغهم بكل وضوح بأن تونس لم تصب بالقلق ممن صرح بأنه يشعر بالقلق فسيادتنا حقيقة وليست حبراً على ورق».أكد سعيّد أن ما حصل في الأيام الأخيرة «لا يتعلّق أبدا بسلك المحاماة بل بمن تجرّأ وحقّر وطنه في وسائل الإعلام بل ورذّله وبمن اعتدى بالعنف على ضابط أمن».

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