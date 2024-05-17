الجيش الإسرائيلي يكثف عملياته البرية في رفح

المصدر: رفح - وكالات

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أعلنت إسرائيل، أمس، أن قوات إضافية «ستدخل رفح»، لـ«تكثيف» العمليات في المدينة الواقعة بأقصى جنوب قطاع غزة وتستضيف مئات الآلاف من النازحين.

فيما توغلت الدبابات الإسرائيلية داخل جباليا في شمال قطاع غزة وواجهت صواريخ مضادة للدبابات وقذائف مورتر أطلقهتا الفصائل الفلسطينية، واقتربت حصيلة أعداد الضحايا في القطاع من 115 ألفاً بين قتيل وجريح.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في بيان إن العملية العسكرية في رفح «ستتواصل مع دخول قوات إضافية المنطقة».

كان الجيش الإسرائيلي، أعلن، في وقت سابق، الدفع بلواء إضافي من «القوات الخاصة» (الكوماندوز)، إلى مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مساء الأربعاء.

قصف مستمر

وواصلت الدبابات تمركزها في الأحياء الشرقية وعلى مشارف رفح واستمر الجيش الإسرائيلي في القصف الجوي والبري للمنطقة. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نداف شوشاني: «العملية في رفح لا تزال محدودة من حيث النطاق والأهداف».

وقال مسعفون إن قذيفة دبابة إسرائيلية سقطت في عمق رفح وقتلت فلسطينياً وأصابت عدداً آخر. وذكر سكان أن الجيش فجر مجموعات من المنازل على أطراف المدينة كان قد أمر بإخلائها. وأضافوا أن قصفاً عنيفاً بالدبابات أصاب ثلاثة منازل في حي البرازيل شرق رفح. وقال مسعفون إن ضربة جوية على مشارف مدينة خان يونس إلى الشمال قتلت وأصابت عدة أشخاص.

في شمال قطاع غزة، قال سكان ومسلحون فلسطينيون إن الدبابات الإسرائيلية توغلت داخل جباليا وواجهت صواريخ مضادة للدبابات وقذائف مورتر أطلقتها الفصائل الفلسطينية.

وبعد حوالي أسبوع من عودتها، قصفت الدبابات الإسرائيلية بكثافة السوق الرئيسية في وسط جباليا، وهو مخيم للاجئين أقيم قبل عقود، واشتعلت النيران في عدة متاجر هناك، حسبما قال سكان. وفي وقت سابق أمس، قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة «حماس»، إن مقاتليها في جباليا دمروا حاملة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 المضادة للدبابات وأوقعوا «طاقمها بين قتيل وجريح».

5 جنود

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن خمسة جنود قتلوا الأربعاء في شمال قطاع غزة بـ«نيران صديقة»، في وقت تبرز خلافات داخل حكومة الحرب الإسرائيلية حول الجهة التي ستدير قطاع غزة بعد الحرب المتواصلة منذ سبعة أشهر.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن خمسة جنود قتلوا وأصيب سبعة آخرون بجروح بعدما أطلقت وحدة مدرّعات قذيفتَين على مبنى كانوا يتجمّعون فيه مساء الأربعاء في مخيم جباليا.

وبحسب التحقيق، كانت طواقم المدرّعات حذّرت قبل ساعات قليلة بوجود جنود إسرائيليين داخل المبنى.

وقال سكان إن الدبابات عادت أيضاً قرب مدخل مدينة بيت حانون شمال القطاع، وإن جرافات إسرائيلية تهدم مصانع وعقارات بالمنطقة.

وذكرت طواقم طبية فلسطينية أن تقارير بلغتهم عن سقوط قتلى ومصابين في جباليا لكن لا سبيل للوصول لهم بسبب شدة القصف الإسرائيلي والتوغل الذي ينفذه الجيش هناك.

وفي مدينة غزة إلى الجنوب، قالت فرق طبية وخدمات الدفاع المدني الفلسطيني إن البحث لا يزال جارياً عن قتلى في حي الزيتون وحي الصبرة بعد انتشال عشرات الجثث عقب اجتياح الجيش الإسرائيلي الذي استمرت ستة أيام في المنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى 35 ألفاً و272 شخصاً أغلبهم من النساء والأطفال، و79 ألفاً و205 حالات إصابة، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر.

وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لضحايا الحرب، إن قوات الاحتلال قتلت 39 فلسطينياً وأصابت 64 آخرين، تأكد وصولهم للمستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، في اليوم الـ 223 للحرب على القطاع، مؤكدة وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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