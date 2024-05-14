واشنطن: هجمات الحوثي حرمت الصيادين من مصدر رزقهم

المصدر: عدن - محمد أحمد

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قالت السفارة الأمريكية لدى اليمن إن الهجمات الحوثية تسببت بحرمان آلاف الصيادين اليمنيين من مصدر رزقهم في البحر الأحمر الذي يشهد هجمات متعددة للحوثيين تستهدف الملاحة الدولية.

وذكرت السفارة في بيان لها على منصة «إكس» أن هجمات الحوثيين على السفن التجارية أدت إلى حرمان آلاف الصيادين اليمنيين من مصدر رزقهم.

الحديدة

وأضاف بيان السفارة إنه في الحديدة وحدها تسببت هجمات الحوثيين على السفن التجارية بحرمان 10 آلاف صياد من مصدر رزقهم، وأجبرت العديد منهم على الانتقال إلى أماكن أخرى أو الاستسلام للجوع.

الهجمات

وأوضحت أن الهجمات المتكررة للجماعة، المصنفة في قوائم الإرهاب، على السفن التجارية، تسببت أيضاً بارتفاع أسعار الوقود، مما زاد المشكلة سوءاً، وزاد حياة اليمنيين صعوبة. كما أشارت إلى أن الحوثيين هاجموا في فبراير سفينة شحن تحمل الذرة ومواد غذائية أخرى كانت مخصصة للشعب اليمني.

وقالت السفارة إن الهجمات الحوثية تزيد الأمور سوءاً في بلد كاليمن، حيث يقدر البنك الدولي أن 17 مليون شخص يعانون الجوع، ويستورد البلد حوالي 90% من المواد الغذائية الأساسية وفقاً للأمم المتحدة، ويعتمد بشكل كبير على شحنات المساعدات.

إلى ذلك، أفادت القيادة الوسطى الأمريكية، بإسقاط طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون من اليمن.

تدمير

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية في بيان على حسابها في «إكس»: «في يوم 12 مايو حوالي الساعة 3:30 صباحاً (بتوقيت صنعاء) نجحت قوات القيادة في تدمير طائرة من دون طيار أطلقها الحوثيون على خليج عدن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن».

وأضاف البيان: «لم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية».

وتابع: «تقرر أن الطائرة من دون طيار تمثل تهديداً وشيكاً لكل من قوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية».

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