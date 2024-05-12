البحرين تستعد لاستضافة القمة العربية الخميس المقبل

المصدر: وام

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أكملت مملكة البحرين استعداداتها لاستضافة اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين، الذي سيعقد الخميس المقبل، برئاسة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين.

وبحسب وكالة أنباء البحرين، أتمت المملكة كافة الإجراءات والتحضيرات لاستضافة القمة العربية، حيث كانت لجنة الإعداد والتحضير قد كثفت من وتيرة الإعداد والتنظيم من خلال اجتماعات متواصلة ومتابعة ميدانية على مدار الساعة بما يضمن إنجاح القمة العربية.

وفي إطار التحضيرات، أنهى المركز الإعلامي الخاص بالقمة استعداداته لتسهيل عمل الإعلاميين، من خلال توفير كافة الخدمات اللوجستية والفنية اللازمة لهم وإثراء محتوى تغطياتهم الإعلامية بما يتناسب مع أهمية الحدث والحضور الإعلامي الواسع.

وأكد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن قمة البحرين تكتسب أهمية كبيرة بواقع التوقيت الدقيق الذي تُعقد فيه، حيث تواجه المنطقة العربية تحدياتٍ غير مسبوقة على أكثر من صعيد.

وشدد أبوالغيط، خلال لقائه في المنامة اليوم أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب البحريني، على أن القمة تُعد محورية في تشكيل موقف عربي موحد من هذه القضايا الخطيرة، مُعرباً عن ثقته في قدرة البحرين على استضافة أعمال القمة، والخروج بها في أفضل صورة ممكنة من كافة النواحي، وثمن الدور الحيوي للدبلوماسية البرلمانية العربية، التي تعد رافدا مهما للعمل العربي المشترك.

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