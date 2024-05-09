جولة جديدة من المباحثات في القاهرة لحلحلة الأزمة الليبية

المصدر: طرابلس، تونس - الحبيب الأسود

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يستعد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيسا مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح ومحمد تكالة، لعقد جولة جديدة من المباحثات في مقر الجامعة العربية، من أجل البحث في جملة الملفات العالقة، فيما تتحدث أوساط ليبية عن استعداد الرباط لاستقبال صالح وتكالة في اجتماع ثنائي بعد اجتماع القاهرة، يهدف إلى تقريب المسافات بين المجلسين بخصوص مقترح تشكيل الحكومة الموحدة وحلحلة أزمة المناصب السيادية. وقال النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة، عمر العبيدي، إن «الاجتماعات تأتي بهدف استكمال الوثيقة الموقعة بين عقيلة وتكالة والمنفي»، وأضاف: «مستمرون في التواصل بشكل جيد مع عقيلة صالح ومع لجان المجلسين للخروج من الانسداد السياسي والذهاب للانتخابات».

وبالنسبة للخلاف حول موضوع موازنة الدولة للعام 2024 التي تقدمت بها حكومة أسامة حماد، وصادق عليها مجلس النواب، ورفضها مجلس الدولة، قال العبيدي إن «مجلس النواب هو من يقر الموازنة أو يرفضها ولكن الأصل أن تحال إلى مجلس الدولة من الجهة التنفيذية لمناقشتها وإقرار بنودها ثم إحالتها للنواب لاعتمادها وهذا لم يحدث».

ويرى المراقبون، أن الاجتماع المرتقب بين رئيس المجلس الرئاسي ورئيسي مجلسي النواب والدولة، سيتطرق إلى مختلف الملفات السياسية العالقة وعلى رأسها المصالحة وتوحيد مؤسسات الدولة وشروط تنظيم الانتخابات وفي مقدمتها تشكيل حكومة موحدة.

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