إعدام 11 شخصاً بتهمة الإرهاب في العراق

المصدر: أ ف ب

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كشفت مصادر أمنية وصحية عراقية أن السلطات أعدمت، اليوم، 11 مداناً بجرائم إرهابية، لتكون المجموعة الثانية التي يحكم عليها بالإعدام منذ أواخر أبريل.

وأكد مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن هويته، أن عمليات الإعدام تمّت في سجن الحوت في مدينة الناصرية جنوباً في محافظة ذي قار، حيث أُعدم الشهر الماضي 11 شخصاً آخر أدينوا أيضاً بجرائم إرهابية.

وبموجب القانون العراقي، تحمل جرائم الإرهاب والقتل حكم الإعدام، ويتعيّن على الرئيس التوقيع على مراسيم الإعدام.

وأوضح المسؤول الأمني أن المدانين الـ11 الذي أُعدموا، اليوم، أدينوا بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في العراق.

وأفاد مصدر صحي في ذي قار أنه تم تسلُّم جثث 11 شخصاً، ليتم تسليمها إلى ذويهم، وجميعهم عراقيون.

وأصدرت المحاكم العراقية، في السنوات الأخيرة، مئات أحكام الإعدام والسجن المؤبد بموجب القانون الذي ينص على عقوبة تصل إلى الإعدام لكل من انضم إلى جماعة إرهابية، سواء قاتل المتهم في صفوفها أم لا.

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