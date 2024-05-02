إسرائيل اعتقلت آلاف العمال منذ 7 أكتوبر

المصدر: رام الله - رويترز

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قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية أمس، إنه لا تتوفر أي معلومات عن ألف عامل من قطاع غزة كانوا يعملون في إسرائيل عند اندلاع الحرب في 7 أكتوبر.

وأضافت مؤسسات هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، في بيان مشترك، إن عدد العمال من غزة الذين تواجدوا في إسرائيل قبل السابع من أكتوبر، بلغ في حينه ما يقارب 10300 عامل.

وجاء في البيان المشترك «3200 (عامل) منهم تم إطلاق سراحهم على معبر كرم أبو سالم بداية نوفمبر 2023، والبعض منهم كان لا يزال يضع علامات بلاستيكية على معاصمهم تحمل أرقاماً، وجرى الإفراج عنهم من المعتقلات التي كانوا محتجزين فيها».

وأضاف البيان «رُحل ما يقارب 6441 عاملاً إلى محافظات الضفة الغربية، وتبقى ما يقارب 1000 عامل مفقودين في ضوء جريمة الإخفاء القسري المتواصلة بحق معتقلي غزة».

وواصلت المؤسسات الحقوقية في البيان: «رفض الاحتلال الإفصاح عن أي معطيات بشأنهم، واكتفى الاحتلال بالإعلان عن وجود معسكرين تابعين للجيش لاحتجاز معتقلي غزة، ومنهم معسكر سديه تيمان بالقرب من بئر السبع، ومعسكر عناتوت بالقرب من مدينة القدس، ولكن لم تقتصر أماكن الاحتجاز على هذه المعسكرات لأن جزءاً من العمال تم احتجازهم في سجن عوفر».

ونقل البيان المشترك شهادات لمجموعة من العمال المفرج عنهم أو من لا يزالون رهن الاعتقال عبر المحامين الذين زاروهم «تعرضهم للتعذيب والحرمان من العلاج».

وطالبت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية في بيانها المشترك إلى العمل في سبيل وضع حد للجرائم المتصاعدة بحق الأسرى في سجون الاحتلال.

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