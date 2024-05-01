واشنطن تحبط هجوماً حوثياً استهدف مدمرتين أمريكيتين

المصدر: عدن - محمد أحمد

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أمس، أن القوات الأمريكية دمرت طائرة مسيرة تابعة للحوثيين كانت متجهة نحو سفينتين حربيتين أمريكيتين، وأضافت «سنتكوم» في بيان أن الطائرة بدون طيار كانت في مسار طيران باتجاه سفينتي «يو إس إس فيليبين سي»، و«يو إس إس لابون» في البحر الأحمر، وأكدت أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية: «تقرر أن الطائرة بدون طيار تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة، وأنه يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية».

3 صواريخ

كما ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الحوثيين أطلقوا، أول من أمس، ثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن، وثلاث طائرات مسيرة من اليمن إلى البحر الأحمر باتجاه سفينة «MV Cyclades»، وهي سفينة مملوكة لليونان وترفع علم مالطا.

وأضافت «سنتكوم»: «تشير التقارير الأولية إلى عدم وقوع إصابات وأن السفينة واصلت طريقها».

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بليكن، أكد أول من أمس أن الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية على سفن الشحن في البحر الأحمر تقوّض الاستقرار في المنطقة.

وقال بلنيكن في كلمة خلال اجتماع مع نظرائه من دول مجلس التعاون الخليجي بالعاصمة السعودية الرياض، إنه يجب العمل على معالجة قضية الملاحة في البحر الأحمر، وأشار إلى تسجيل ارتفاعات في أسعار السلع في ظل الصعوبات التي تحول دون إدخالها (جراء الهجمات الحوثية).

من جهتها، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن سفينة أبلغت عن انفجار بالقرب منها على بُعد 54 ميلاً بحرياً شمال غربي مدينة المخا في اليمن، تعرضت لأضرار، لكن السفينة وطاقمها بخير ويبحرون إلى الميناء التالي.

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