بعد توقف 20 عاماً.. ليبيا وإثيوبيا تمهدان لاستئناف التعاون

المصدر: أديس أبابا - وكالات

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بحث رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، مساء أول من أمس في أديس أبابا، استئناف التعاون بين البلدين في المجالات كافة، بعد توقف دام أكثر من 20 عاماً.

جاء ذلك خلال مباحثات عقدها آبي أحمد مع الدبيبة إثر استقباله والوفد المرافق له في القصر الرئاسي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حسب بيان لحكومة الوحدة الوطنية الليبية.

وأكد الدبيبة خلال اللقاء رغبة بلاده في عودة التعاون مع إثيوبيا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية من خلال التشاور والتواصل بين الحكومتين، والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام وفق البيان.

وحسب البيان الليبي، ناقش الجانبان «تنظيم العمالة الوافدة الإثيوبية وعودة الخطوط الجوية للعمل في ليبيا والقروض الليبية الممنوحة لإثيوبيا، وجدولة سدادها، والفرص الاستثمارية المقامة في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني وعدد من المجالات الأخرى».

كما أكد الدبيبة «رغبة ليبيا في عودة التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية كافة من خلال التشاور والتواصل بين الحكومتين، والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام».

وجرى خلال اللقاء مناقشة عقد اللجنة العليا الليبية الإثيوبية التي لم تعقد منذ عام 2004 بين المؤسسات المختلفة بالبلدين.

من جانبه، رحب آبي أحمد بزيارة الدبيبة لإثيوبيا، واعتبرها «خطوة مهمة لعودة التعاون بين البلدين بعد توقف بلغ أكثر من 20 عاماً»، حسب البيان الليبي.

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