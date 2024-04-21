3 قتلى من «حزب الله» في غارة إسرائيلية

المصدر: بيروت - أ.ف.ب

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قتل ثلاثة عناصر من «حزب الله» أمس، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً كانوا داخله في جنوب لبنان، وفق ما أفاد مصدر مقرب من الحزب.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل تبادلاً للقصف بشكل شبه يومي منذ بدء الحرب في قطاع غزة قبل أكثر من ستة أشهر. لكن الحزب كثّف وتيرة استهدافه لمواقع عسكرية خلال الأسبوع الجاري، ما أوقع جرحى إسرائيليين، غالبيتهم جنود.

وأفاد المصدر، رافضاً الكشف عن هويته، عن مقتل «ثلاثة عناصر من حزب الله وإصابة آخريْن بجروح بالغة جرّاء ضربة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة الجبين» في جنوب لبنان.

وأوردت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية في لبنان في وقت سابق أن «الطيران المعادي نفذ غارة استهدفت منزلاً في بلدة الجبين، وتوجهت فرق الإسعاف إلى المنطقة».

ولاحقاً، أعلن «حزب الله» في بيانين منفصلين، استهدافه مبنيين يستخدمهما جنود إسرائيليون في كل من شلومي والمطلة في شمال إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أن طائراته نفذت ضربات على بنى تحتية لحزب الله في كل من عيتا الشعب وكفركلا.

وشهد الأسبوع الجاري تصعيداً في وتيرة الاستهدافات المتبادلة بعد توتر شهدته المنطقة في نهاية الأسبوع الماضي، مع إطلاق إيران مسيّرات وصواريخ على إسرائيل. وتسبب هجوم للحزب على موقع عسكري في شمال إسرائيل الأربعاء بإصابة 19 جندياً إسرائيلياً بجروح.

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