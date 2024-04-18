خطة إسرائيلية بـ5 مليارات دولار لإعادة بناء مستوطنات غلاف غزة

المصدر: تل أبيب - وكالات

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وافقت الحكومة الإسرائيلية على خطة استثمارية كبيرة تهدف إلى إعادة بناء وتحصين المجتمعات القريبة من حدود غزة والمعروفة بمستوطنات غلاف غزة في أعقاب الهجوم الأخير الذي شنه مسلحو «حماس».

وبحسب رويترز، فإن الخطة، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 19 مليار شيكل (5 مليارات دولار) على مدى خمس سنوات، مصممة لدعم جوانب الحياة المختلفة في المناطق المتضررة، بما في ذلك الإسكان والبنية التحتية والتعليم والتوظيف والرعاية الصحية.

وشدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على مرونة إسرائيل في مواجهة التهديدات، قائلاً: «سنقتلع حماس ونعمق جذورنا». وشدد على التزام البلاد بالدفاع عن أراضيها وتعزيز التنمية في المنطقة.

وحدد مكتب رئيس الوزراء نهجاً تعاونياً يشمل المجتمعات المحلية والوزارات الحكومية وقطاع الأعمال والمؤسسات الخيرية لضمان نجاح المبادرة. الهدف هو تحويل المنطقة الحدودية إلى منطقة نابضة بالحياة وجذابة للمقيمين والشركات على حد سواء.

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