مطارات إسرائيل والأردن والعراق ولبنان تعيد فتح مجالها الجوي

المصدر: أ ف ب

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أعادت مطارات إسرائيل والأردن والعراق ولبنان فتح مجالها الجوي اليوم الأحد، بعد إغلاقها تزامنا مع الهجوم الذي شنّته إيران بالمسيّرات والصواريخ على إسرائيل خلال الليل.

إسرائيل

وقالت هيئة المطارات المحلية الاسرائيلية في بيان "اعتبارا من الساعة 07,30 صباحا، أعيد فتح المجال الجوي الإسرائيلي ومطار بن غوريون يستأنف عمله"، مشيرة الى أن المطارات المخصصة للرحلات الداخلية ستستأنف عملها تباعا خلال اليوم. وكانت السلطات أغلقت المجال الجوي اعتبارا من الساعة 00,30 بعد منتصف الليل (21,30 ت غ السبت).

الأردن

وقال التلفزيون الرسمي الأردني اليوم الأحد نقلا عن سلطات الطيران الأردنية إن الأردن أعاد فتح مجاله الجوي بعد إغلاقه في وقت متأخر أمس السبت في أعقاب إطلاق إيران هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.

العراق

وأعلنت سلطة الطيران المدني العراقية فتح الأجواء أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لأجواء البلاد "بعد تخطي جميع المخاطر التي تؤثر على أمن وسلامة الطيران المدني"..

لبنان

كما أعاد لبنان، صباح اليوم الأحد، فتح أجوائه أمام كل الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة، بعدما أغلقها ليلا نظراً للتطورات الحاصلة في المنطقة.

وكانت وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية، أعلنت في بيان "أن إغلاق الأجواء ليلاً هو إجراء مؤقت واحترازي، على أن يتم تحديث ذلك ومراجعته بحسب التطورات".

وأعلنت شركة "طيران الشرق الأوسط" اللبنانية عن تأجيل كل رحلاتها التي ستنطلق صباح اليوم الى مواعيد تحدد لاحقا باستثناء خمس رحلات.



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