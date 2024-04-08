مصر.. تقدم مفاوضات الاتفاق على "هدنة غزة"

المصدر: البيان

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أكدت مصادر مصرية رفيعة المستوى أن هناك تقدماً في المباحثات للاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتوافق على المحاور الأساسية بين كافة الأطراف.

وأشارت المصادر إلى مغادرة الوفدين الأمريكي والإسرائيلي خلال ساعات على أن تتواصل المشاورات خلال الـ48 ساعة القادمة.

كما أفادت بمغادرة وفدي قطر و"حماس" والعودة للقاهرة خلال يومين للتوافق على بنود الاتفاق النهائي بشأن هدنة غزة.

وكانت حركة "حماس" قالت إن وفداً تابعا لها وصل إلى القاهرة للاجتماع مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

وكررت "حماس" مطالبها التي اقترحتها في 14 مارس الماضي قبل أن يوافق مجلس الأمن الدولي على قرار في 25 مارس يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضافت الحركة في بيان أن المطالب تشمل "وقف العدوان بشكل كامل وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وعودة النازحين بحرية إلى مناطقهم وأماكن سكناهم".

وأردفت أن من المطالب أيضاً: "إغاثة شعبنا وبدء إعمار ما دمره الاحتلال وإنجاز صفقة تبادل للأسرى يتم بموجبها الإفراج المتبادل عن الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن الأسرى (الإسرائيليين) المحتجزين لدى حماس والمقاومة في غزة".

وكان مسؤول بالحكومة الإسرائيلية قال، الأحد، إن وفداً إسرائيلياً سيشارك في أحدث جولة من المفاوضات في القاهرة بهدف التوصل إلى هدنة في الصراع في غزة واتفاق لإطلاق سراح الرهائن.

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