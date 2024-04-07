مباحثات «هدنة غزة» تستأنف اليوم في القاهرة

المصدر: غزة، عواصم - وكالات

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تستأنف اليوم في القاهرة المباحثات الهادفة لإبرام هدنة بين إسرائيل وحماس في غزة، مع تأكيد الحركة الفلسطينية تمسكها بمطالبها لوقف الحرب التي تدخل اليوم شهرها السابع.

ويحل مسؤولون من الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر وحركة حماس في العاصمة المصرية لاستكمال البحث في اتفاق يتيح وقف القتال لإدخال مزيد من المساعدات، وتبادل الأسرى.

وأوردت قناة «القاهرة الإخبارية» القريبة من السلطات المصرية، أن العاصمة «تستضيف غداً اجتماعات لبحث سبل استعادة الهدوء بقطاع غزة».

ضرورة الاتفاق

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لوكالة فرانس برس الجمعة إن بايدن «كتب اليوم للرئيس المصري وأمير قطر بشأن وضع المحادثات وحضهما على الحصول على التزامات من حماس بالموافقة على اتفاق والالتزام به».

وأكدت «القاهرة الإخبارية» أن المباحثات سيشارك فيها رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي ايه» وليام بيرنز، ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيع، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

ويمثل الجانب المصري رئيس المخابرات العامة عباس كامل. وأعلنت حماس أن وفداً برئاسة القيادي خليل الحية «سيتوجه إلى القاهرة استجابة لدعوة مصرية».

وذكرت بأن مطالبها لتحقيق الهدنة «تتمثل بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، وعودة النازحين إلى أماكن سكنهم وحرية حركة الناس وإغاثتهم وإيوائهم، وصفقة تبادل أسرى جادة».

جثة أسير

وأمس، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه استعاد خلال الليل جثة أسير في خان يونس بجنوب القطاع. وأفاد بأن إلعاد كتسير الذي كان عمره 47 عاماً عند خطفه من كيبوتس نير عوز خلال هجوم حماس، «قتل بحسب معلومات خلال أسره بأيدي منظمة الجهاد الإسلامي».

وأفاد مسؤول عسكري إسرائيلي بأن وفاة كتسير تعود إلى منتصف يناير، بعد أيام من ظهوره في فيديو نشرته حركة الجهاد الإسلامي، ودعا فيه الحكومة الإسرائيلية إلى بذل ما في وسعها لتأمين الإفراج عنه.

وفي حين جدد الجيش التزامه «تحديد مكان الرهائن وإعادتهم إلى الديار»، وجهت شقيقة كتسير انتقادات إلى المسؤولين الإسرائيليين، معتبرة أن إبرام اتفاق هدنة مع حماس كان ليتيح عودة شقيقها على قيد الحياة.

وكتبت كارميت بالتي كتسير عبر فيسبوك «قيادتنا جبانة وتدفعها الاعتبارات السياسية، ولذلك لم يتم التوصل إلى هذه الصفقة»، مضيفة «رئيس الوزراء، حكومة الحرب، وأعضاء الائتلاف: انظروا إلى أنفسكم في المرآة وقولوا إن أيديكم غير ملطخة بالدماء».

قصف مستمر

ويتواصل القصف والعمليات العسكرية بلا هوادة في أنحاء مختلفة من القطاع. وأفاد بيان لوزارة الصحة في غزة أنه خلال 24 ساعة وحتى صباح أمس، سجّل مقتل 46 شخصاً جراء قصف إسرائيلي في أنحاء مختلفة من القطاع.

وأفاد الجيش الإسرائيلي عن «عمليات دقيقة» ومعارك تم خلالها القضاء على مسلحين في خان يونس. وأعلن الجيش أنه قام أمس، بـ«تصفية أكرم عبدالرحمن حسين سلامة»، واصفاً إياه بأنه «من مسؤولي جهاز الأمن الداخلي» لحماس، وتولى مناصب منها «نائب رئيس محافظة خان يونس».

وقالت «حماس» إن مقاتليها استهدفوا ثلاث دبابات إسرائيلية في خان يونس بالصواريخ، ما أدى إلى وقوع إصابات. ولم يصدر تعليق من الجيش الإسرائيلي رغم أنه قال في وقت سابق إن قواته اشتبكت مع مسلحين في المنطقة.

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