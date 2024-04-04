تونس : ضبط 1335 مهاجرا وانتشال 3 جثث قرب صفاقس

المصدر: د ب ا

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أعلن الحرس البحري في تونس ، اليوم الخميس، ضبط 1335 مهاجرا إثر إحباط 31 عملية هجرة غير نظامية في سواحل وسط تونس، فيما لاحظ شهود ثلاث جثث في سواحل صفاقس.

وينحدر المهاجرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء. ويتخذ أغلبهم من سواحل صفاقس وجهة رئيسية للعبور الى الجزر الإيطالية القريبة.

وقال شهود إنهم شاهدوا أمس الأربعاء ثلاث جثث لمهاجرين غرقى من بينهم رضيع، في ميناء الصيد البحري بمنطقة اللواتة التابعة لولاية صفاقس.

وأفاد الحرس الوطني بتوقيف ثمانية أشخاص من وسطاء ومهربي البشر ومصادرة 14 مركبا حديديا ومحركين لقوارب وكميات من المحروقات في حملة أمنية.

ومع تحسن أحوال المناخ تنشط موجات الهجرة في البحر بشكل أكبر.

وشهد عام 2023 أعدادا قياسية من المهاجرين الذين انطلقوا من سواحل تونس، فيما لقي أكثر من 1300 شخص حتفهم في البحر، وفق بيانات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يهتم بقضايا الهجرة.

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