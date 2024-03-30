إسرائيلي يختطف مراهقاً فلسطينياً غرب بيت لحم

المصدر: د ب ا

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أفاد مسؤول فلسطيني بأن مستوطناً إسرائيلياً اختطف، صباح اليوم السبت، طفلا فلسطينيا من قرية حوسان غرب بيت لحم بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة قوله إن "مستعمرا من البؤرة الاستعمارية "سيدي بوعز" الجاثمة على أرض المواطنين والواقعة بين بلدة الخضر وحوسان اختطف طفلا /17عاما/، أثناء رعية الأغنام في منطقة الشرفا في القرية".

وأشارت الوكالة إلى أن "المستعمرين وبرفقة قوات الاحتلال اقتحموا مساء أمس، القرية، وتحديدا منطقة المطينة والشرفا باستخدام التراكتورن، وسط اعمال استفزازية بحق المواطنين".

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