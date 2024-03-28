الجيش الصومالي يشن هجوماً على معقل «حركة الشباب» في مدغ

المصدر: مقديشو- وكالات

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شن الجيش الصومالي هجوماً على معقل لحركة الشباب الإرهابية في منطقة قريبة من مدينة «حررطيري» في إقليم مدغ بوسط البلاد.

وأشار رئيس إدارة «حررطيري» محمد يوسف في حديث لوسائل الإعلام إلى أن القوات المتحالفة شنت هجوماً من عدة اتجاهات على إرهابيين تجمعوا في المنطقة المذكورة وكبدتهم خسائر.

وقال يوسف: «قتلنا عدداً كبيراً من المسلحين في الحرب من بينهم أجانب، والآن نحن نسيطر على المنطقة».

ودعا رئيس إدارة «حررطيري»، إدارة غلمدغ الإقليمية والحكومة الفيدرالية الصومالية إلى مواصلة الدعم للقوات المسلحة وحلفائها في العمليات ضد حركة الشباب الإرهابية.

وكان مسلحو من حركة «الشباب» الإرهابية، هجوماً على منطقة دار النعمة في إقليم شبيلي الوسطى، حسبما أشارت تقارير واردة من منطقة أمس.

وأضافت التقارير أن المسلحين استهدفوا قاعدة للقوات الحكومية والعشائر المتحالفة معها بالتفجيرات، ودارت بعد ذلك بين الطرفين مواجهات مباشرة.

وتابعت: تسبب القتال في خسائر بشرية في صفوف الطرفين إلا أنه لم تتوفر حتى الآن أرقام القتلى والجرحى.

فيما ادعت حركة «الشباب» الإرهابية أنها استولت على المنطقة، ولم يصدر تعليق من قبل الحكومة الصومالية أو ولاية هيرشبيلي التي تقع المنطقة المستهدفة ضمن أراضيها.

والأسبوع الماضي، أعلن الصومال مقتل 39 عنصراً من حركة «الشباب» في عملية عسكرية بإقليم شبيلي السفلى جنوب البلاد.

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