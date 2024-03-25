أمريكا: صاروخ حوثي يصيب ناقلة نفط صينية

المصدر: عدن- محمد أحمد

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أعلن الجيش الأمريكي فجر أمس، أنّ الحوثيين هاجموا ناقلة نفط صينيّة بصواريخ باليستيّة، أصاب أحدها السفينة قبالة سواحل اليمن، حيث تزداد هجمات الحوثيين ضدّ سفن تجاريّة.

وقالت القيادة العسكريّة الأمريكية الوسطى (سنتكوم)، في بيان على منصّة «إكس»، إنّ السفينة «هوانغ بو» التي ترفع علم بنما، وتملكها وتُشغّلها الصين، أصدرت نداء استغاثة، لكنّها لم تطلب المساعدة. وأضاف البيان: «لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وقد استأنفت السفينة مسارها».

وقالت «سنتكوم» وهيئة عمليّات التجارة البحريّة البريطانيّة (يو كاي إم تي أو)، إنّ حريقاً اندلع على متن السفينة، لكنه أخمِد في غضون 30 دقيقة. وفي وقت لاحق، أفاد موقع مراقبة الحركة البحريّة «مارين ترافيك» بأنّ السفينة غادرت البحر الأحمر إلى خليج عدن، متّجهة، حسب شركة الأمن البحري «أمبري»، نحو وجهتها التالية، ميناء نيو مانغالور في الهند. ووقع الهجوم على بُعد 23 ميلاً بحرياً غربي مدينة المخا، وفقاً لهيئة عمليّات التجارة البحريّة البريطانيّة، بينما لم تعلن أي جهة حتى الآن تبنّيه. وذكرت «سنتكوم» أنّ الحوثيين أطلقوا 4 صواريخ باليستيّة مضادّة للسفن باتّجاه البحر الأحمر، بالقرب من السفينة «هوانغ بو»، قبل أن يصيبوها بصاروخ خامس. وأشارت إلى أنّ «الحوثيين هاجموا السفينة إم في هوانغ (بو)، رغم أنّهم قالوا سابقاً إنّهم لن يهاجموا السفن الصينيّة».

وأكدت القيادة المركزية في بيانها، أن قواتها اشتبكت مع 6 طائرات مُسيَّرة أطلقها الحوثيون، وسقطت 5 منها في البحر الأحمر، وعادت الأخيرة إدراجها.

وحسب بيان الجيش الأمريكي، ‏استطاعت القوات الأمريكية، بما في ذلك السفينة يو إس إس كارني (DDG 64)، من تحديد ست طائرات مسيّرة بدون طيار تابعة للحوثيين فوق جنوب البحر الأحمر، حيث تحطمت خمس منها في البحر الأحمر، بينما حلقت واحدة منها صوب المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. وأضاف: ‏تقرر أن هذه الطائرات بدون طيار، تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة.

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