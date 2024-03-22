إجماع عربي أمريكي على ضرورة وقف النار فوراً في غزة

المصدر: القاهرة - وكالات

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن هناك إجماعاً بين الولايات المتحدة وشركائها العرب على ضرورة وقف فوري ومستدام للنار في غزة، كاشفاً عن أن واشنطن طرحت مشروع قرار في مجلس الأمن يتطرق إلى وقف فوري للنار، كما أكدت اللجنة السداسية العربية، أن تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار في قطاع غزة يعد أولوية.

قال بلينكن، أمس الخميس، في القاهرة بعد الاجتماع الوزاري العربي الأمريكي من أجل غزة، إن هناك إجماع واضح من دول المنطقة على أهمية وقف النار في غزة، مشيراً إلى أن أي عملية برية في رفح ستكون خطأ. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن، تعمل مع مصر وقطر على مقترح قوي لوقف النار وأن «حماس» استجابت له.

وعقد أمس الاجتماع الوزاري العربي الأمريكي من أجل غزة.. وشارك فيه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، وزير الخارجية المصري سامح شكري، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وزير الدولة للتعاون الدولي الإماراتي ريم الهاشمي والأمين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي وصل إلى القاهرة صباح أمس في إطار زيارة سادسة للمنطقة.

اجتماع القاهرة

وقبل ذلك بحث وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن وقطر، ووزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالقاهرة، أمس الخميس، تطورات القضية الفلسطينية والتداعيات الكارثية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والجهود المبذولة لوقفها وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأكد المشاركون في المناقشات على أولوية تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار، وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية، وفتح جميع المعابر بين إسرائيل والقطاع، والتغلب على العراقيل التي تضعها إسرائيل من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2720 بما يلبي احتياجات أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة يواجهون المجاعة.

وأكدوا على ضرورة توفير الدعم الكامل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وجددوا رفضهم لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، أو تصفية القضية الفلسطينية، مشددين على ضرورة وقف إسرائيل جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل، بما فيها الاستيطان وتلك التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وأكدوا أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية والإسلامية والمسيحية، وحتمية تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية.

مشروع قرار

وطرحت واشنطن للمرة الأولى على الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يدعو إلى «وقف فوري لإطلاق النار» في قطاع غزة.

وكشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن المشروع في تصريحات لقناة «الحدث» ليل الأربعاء، على هامش زيارته السعودية في محطة أولى من جولة شرق أوسطية. لكن بلينكن أكد أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون مرتبطاً بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.

قال بلينكن «نأمل بشدة أن يلقى دعماً من الدول». وحرص بلينكن على القول «بالطبع نقف إلى جانب إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها... لكن في الوقت عينه، من الضروري أن نركز على المدنيين الذين يتعرضون للأذى ويعانون بشكل مروع، ونعطيهم الأولوية».

وقال متحدث أمس أن أمريكا ستطرح مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة في إطار صفقة لتحرير الرهائن للتصويت في مجلس الأمن صباح اليوم الجمعة

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