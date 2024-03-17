مصر : أحكام بالسجن المؤبد والمشدد على 11 متهماً في خلية إرهابية

المصدر: أ ف ب

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أصدرت محكمة مصرية، اليوم الأحد ، عقوبات بالسجن المؤبد والمشدد بحق 11 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الشروق".

وقضت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر ، اليوم، بالسجن المؤبد لـثمانية متهمين والمشدد 10 سنوات لـثلاثة آخرين في القضية ، وقررت إدراجهم على قوائم الإرهاب وإلزامهم بدورات تأهيلية.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة "جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين للخطر، وتصنيع طائرة لاسلكية، وتلقى تدريبات على تصنيع الأسلحة والمتفجرات".

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