الأردن ومصر وأمريكا وألمانيا تنفذ 5 إنزالات جوية على شمال غزة

المصدر: عمان - ماجدة أبو طير

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نفذ الأردن، بمشاركة عدة دول، أمس، خمس عمليات إنزال جوي على شمالي قطاع غزة، تشمل مساعدات طبية وغذائية، في حين قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، إن شحنة ثانية من المساعدات الغذائية جاهزة لمغادرة قبرص والتوجه بحراً إلى غزة.

ووفق قناة «المملكة» الأردنية، أمس، شاركت في عملية الإنزال الجوي التي استهدفت عدداً من المواقع في شمال القطاع طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة مصرية وأخرى أمريكية وطائرة ألمانية. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، أن طائرة أمريكية وأخرى أردنية أسقطتا، أمس، إمدادات غذائية للمدنيين الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.

وذكرت القوات الجوية الألمانية، أنها نفذت عملية إسقاط جوي على القطاع شملت أربعة أطنان من مواد الإغاثة.

وقالت وزارة الخارجية على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: «كل طرد مهم، لكن عمليات الإسقاط الجوي تعد مجرد قطرة في بحر». ووصفت الملكة رانيا، قرينة العاهل الأردني، عبدالله الثاني في مقابلة مع شبكة «سي.إن.إن»، عمليات الإسقاط الجوي بأنها «حرفياً مجرد قطرات في محيط من احتياجات لم يجر تلبيتها بعد»، متهمة إسرائيل «بقطع كل ما هو مطلوب للحفاظ على حياة الإنسان: الغذاء والوقود والدواء والمياه».

إلى ذلك، قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، إن شحنة ثانية من المساعدات الغذائية جاهزة لمغادرة قبرص والتوجه بحراً إلى غزة، وذلك بعد وصول أول شحنة مساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر الليلة قبل الماضية.

ووصل نحو 200 طن من المواد الغذائية إلى القطاع في وقت متأخر الجمعة، وهي أول شحنة تسلك الطريق الجديد لإرسال المساعدات إلى قطاع غزة، الذي دمرته الحرب المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر.

وقال خريستودوليدس للصحافيين: «بدأت السفينة الأولى عودتها إلى قبرص، ونحن مستعدون لإرسال السفينة الثانية».

وترسو السفينة الثانية، التي تحمل 240 طناً من المساعدات، في ميناء لارنكا في انتظار إشارة الإبحار.

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