أمريكا: تدمير 9 صواريخ حوثية ومسيّرتين في اليمن

المصدر: عدن - محمد أحمد

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أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى أمس تدمير 9 صواريخ باليستية مضادة للسفن وطائرتين مسيرتين كان الحوثيون على وشك إطلاقها من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن.

فيما كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كيه إم تي أو) أنها تلقت بلاغاً عن تعرض سفينة تجارية لهجوم صاروخي قبالة سواحل مدينة الحديدة اليمنية.

وقالت القيادة الأمريكية الوسطى (سنتكوم) في بيان لها ، إنها دمرت هذه الأسلحة بعد أن أطلق الحوثيون 4 صواريخ باليستية مضادة للسفن، سقط اثنان منها في خليج عدن والآخران في البحر الأحمر، دون أن يسفر أي منها عن أضرار.

ولفت البيان إلى أن القوات الأمريكية «نجحت في تحديد وتدمير 9 صواريخ مضادة للسفن وطائرتين مسيرتين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن».

وعلى عادتها في بياناتها السابقة شددت سنتكوم على أنها تتخذ «هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للبحرية الأميركية والسفن التجارية».

في المقابل، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كيه إم تي أو) أنها تلقت بلاغاً عن تعرض سفينة تجارية لهجوم صاروخي قبالة سواحل مدينة الحديدة اليمنية.

وقالت الوكالة -التي تديرها القوات الملكية البريطانية- في بيان إن «أضراراً مادية لحقت بالسفينة نتيجة الهجوم، لكنها واصلت طريقها إلى الميناء التالي، وجميع أفراد الطاقم بأمان».

في بيان آخر قالت هيئة عمليات التجارة البريطانية إن سفينة أخرى، على بعد 50 ميلاً بحرياً جنوب غربي الحديدة، أبلغت عن تحليق صاروخين فوقها قبل أن ينفجرا على مسافة بعيدة.

وأضافت «أبلغ الربان عن مرور صاروخين فوق السفينة وسماع دوي انفجارين على مسافة بعيدة»، دون تسجيل أي أضرار للسفينة أو الطاقم.

في الأثناء شدد وكيل محافظة الحديدة (وليد القديمي)، على ضرورة تحرير محافظة الحديدة من ميليشيا الحوثي، مؤكداً أن ذلك هو الطريق لتأمين الملاحة الدولية.

وأوضح القديمي في تدوينة على منصة «إكس»، أن ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخاً من على عربة متنقلة داخل شارع المطار بمدينة الحديدة باتجاه البحر الأحمر.

إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) سابرينا سينغ، إن واشنطن ستواصل تنفيذ الضربات ضد الحوثيين، مؤكدة ثقتها في الاستمرار بإضعاف قدراتهم.

بينما توعدت ميليشيا الحوثي بتوسيع نطاق الهجمات ضد السفن الإسرائيلية والسفن المرتبطة بإسرائيل لمنع عبور السفن المرتبطة بإسرائيل من المحيط الهندي إلى رأس الرجاء الصالح.

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