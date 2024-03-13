اجتماع محتمل بين البرهان وحميدتي في القاهرة

المصدر: الخرطوم-طارق عمان

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قال رئيس وزراء السودان السابق ورئيس تنسيقية (تقدم) عبد الله حمدوك، إن القاهرة قد تحتضن اجتماعاً محتملاً بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، فيما ذكر الجيش السوداني استعادته لمقر الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون.

وأضاف حمدوك، في مقابلة مع صحيفة «السوداني»، أنه ناقش مع القيادة المصرية إمكانية حث البرهان وحميدتي على اللقاء في القاهرة من أجل إيقاف الحرب، مشيراً إلى أن المسؤولين المصريين «رحبوا بالأمر لأن استقرار السودان من استقرار مصر، وانهيار السودان كارثة أمنية كبرى لمصر»، حسب تعبيره.

وشدد حمدوك على أن الجهود لن تتوقف في التواصل مع البرهان وحميدتي من أجل إنهاء الحرب، لافتاً إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أكد استعداده لاستضافة كافة الاجتماعات بشأن الحرب في السودان، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

كان حمدوك قد وصف، في مؤتمر صحافي بالقاهرة، زيارته إلى مصر بأنها «مفتاحية»، مشيراً إلى أنه «لمس من كل الجهات العليا في مصر تفهمهم للأزمة السودانية، حيث أتت الرؤى متطابقة معهم، بأنه لا يوجد حل عسكري للحرب في السودان، ولا مخرج منها سوى الحوار السياسي، والجيش الواحد الذي يحفظ وحدة السودان واستقراره».

إلى ذلك، أعلن الجيش السوداني أنه تمكن من انتزاع مقر الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون، من أيدي قوات الدعم السريع، الذي سيطرت عليه منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب في الخامس عشر من أبريل الماضي. وأفاد شهود لـ«البيان» أنهم سمعوا أصوات لانفجارات وقذائف المدفعية بحي النهضة وما جاورها من أحياء جنوب الجزام الواقعة في محيط تمركز قوات الدعم السريع جنوب المدينة الرياضية وأرض المعسكرات بسوبا. وقال الجيش السوداني إنه أحبط محاولة هروب قامت بها قوات الدعم السريع المحاصرة بمنطقة الملازمين ومحيط الإذاعة بمدينة أم درمان.

وكانت الاشتباكات تجددت بالعاصمة السودانية الخرطوم، أول من أمس، بين الجيش وقوات الدعم السريع، في أول أيام شهر رمضان، رغم الدعوات الدولية والإقليمية لوقف الأعمال العدائية.

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