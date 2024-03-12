إسرائيل وجنوب لبنان.. تصعيد مستمر

المصدر: بيروت، تل أبيب - وكالات

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شن الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس، غارة استهدفت أحد المنازل في أطراف بلدة الجبين في جنوب لبنان، وفق ما أعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية. وألقت طائرات إسرائيلية، منشورات على منطقة الوزاني جنوبي لبنان، تحذر السكان من أن حزب الله ينشر أسلحته وعناصره في بلداتهم، في وقت شن الحزب سلسلة هجمات بالطيران المسير على مواقع إسرائيلية، بما في ذلك في الجولان.

تحذير سكان

ووفق موقع «سكاي نيوز عربية»، تُحمّل المنشورات الإسرائيلية حزب الله ما يلحق بسكان الوزاني، نتيجة وضع الحزب أسلحته في بلداتهم. وتقول المنشورات الإسرائيلية: «يا ابن الجنوب.. حزب الله يخاطر في حياتكم وحياة عائلاتكم وبيوتكم».

وحسب المنشورات، فإن حزب الله يدخل عناصره وأسلحته إلى مناطق سكنية في الوزاني.

وأعلن حزب الله، أول من أمس، إطلاق عشرات الصواريخ على بلدة في شمال إسرائيل، غداة مقتل 5 أشخاص من بينهم 3 من عناصره في قصف إسرائيلي بجنوب لبنان.

هجوم مسيّر

وقال الجيش الإسرائيلي، إن هدفين جويين معاديين عبرا الحدود من لبنان إلى الجولان وسقطا في مناطق مفتوحة. وأضاف أن الطائرات الحربية الإسرائيلية ضربت موقعاً عسكرياً لحزب الله في منطقة الجِبّين الحدودية، وأصابت الليلة قبل الماضية موقعاً للحزب في منطقة الطيبة.

وقال الحزب، إنه شن هجوماً بطائرات مسيرة وصواريخ على مقر إسرائيلي للدفاع الجوي في هضبة الجولان.

كما استهدف الحزب موقع جل العلام وتجمعاً ‏للجنود الإسرائيليين في تلة «الطيحات». وقالت «الجماعة الإسلامية» اللبنانية، إن ثلاثة من مقاتليها لقوا حتفهم في ضربة إسرائيلية في جنوب لبنان الأحد، شيعت جنازاتهم، أمس.

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