ليبيا تحث الخطى نحو حكومة موحدة

المصدر: تونس- الحبيب الأسود

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأ الفرقاء الليبيون في حث الخطى نحو تشكيل حكومة جديدة موحدة تتولى ادارة البلاد لمدة ثمانية أشهر يتم خلالها تنظيم الانتخابات قبل الخريف المقبل.

وبحسب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، فإنه من المحتمل التوصل إلى تشكيل الحكومة الجديدة خلال شهر رمضان القادم.

وقال في مقابلة تلفزيونية إن الأمور أصبحت جاهزة لتشكيل حكومة موحدة لمدة محددة، بعد اقتناع الأطراف الدولية بضرورة وجود حكومة جديدة وواحدة تقود إلى الانتخابات وتشرف عليها، مؤكدا أنّ أول خطوة للذهاب إلى الانتخابات هي توحيد الحكومة، لأنّ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لن تكون قادرة على إدارة العملية الانتخابية تحت إدارة حكومتين.

وجاءت تصريحات صالح قبل لقائه في القاهرة مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة بهدف تنسيق المواقف وتحديد أولويات المرحلة القادمة.

وترى أوساط سياسية ليبية مطلعة، أن هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها ليبيا دفعاً قوياً من أغلب القوى الداخلية والخارجية نحو تشكيل الحكومة الواحدة الموحدة على أنقاض حكومتي الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، و«الاستقرار» المنبثقة عن مجلس النواب في بنغازي برئاسة أسامة حماد.

وأثنى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي عقب لقائه بسفيرة كندا لدى ليبيا، إيزابيل سافارد، على دعم حكومتها لعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وعلى جهودها المساندة لمبادرته لجمع الأطراف الليبية الخمسة الرئيسية لاجتماع سياسي عاجل يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز