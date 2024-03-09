قتيلان بـ«قصف تركي» في شمال العراق

المصدر: أربيل-أ.ف.ب

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قتل شخصان، أمس الجمعة في إقليم كردستان العراق، بقصف نسب إلى تركيا، كما أفاد مسؤول محلي.

وذكر مصدران أمنيان عراقيان الجمعة أن مدنيين اثنين قُتلا في غارة جوية تركية في منطقة شيلادزي الجبلية بمحافظة دهوك شمال العراق.وقالت وزارة الدفاع التركية إن قواتها نفذت غارتين جويتين في شمال العراق وشمال سوريا الليلة قبل الماضية مما أسفر عن مقتل ستة مسلحين في العراق وسبعة في سوريا.

ولم تقدم الوزارة مزيدا من المعلومات في منشورها على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي.ولم تحدد الوزارة المناطق التي استهدفتها الضربتان، ولم يتضح ما إذا كانت تشير إلى الحادث نفسه الذي وقع في شمال العراق وذكره المصدران الأمنيان.

ووقع القصف الذي نسب إلى تركيا في محيط قرية نائية في ناحية شيلادزي في دهوك شمال العراق قرب الحدود مع تركيا، كما أفاد مدير الناحية رزكار ساركي لوكالة فرانس برس. وقال المسؤول «قتل شخصان وأصيب اثنان آخران» نتيجة «قصف من قبل الطائرات الحربية التركية» بعد «توجههم إلى الجبال لجمع الأعشاب والنباتات الربيعية».

وقالت وسائل إعلام محلية بدورها إن «مدنيين اثنين» قتلا في القصف. ويعلن الجيش التركي شنّه ضربات متكررة في العراق، كما يقوم بعمليات برية وجوية ضدّ المتمردين الأكراد الأتراك في حزب العمال الكردستاني، ومواقعهم في شمال العراق الموزّعة في إقليم كردستان الذي يحظى بحكم ذاتي ومنطقة سنجار الجبلية.

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