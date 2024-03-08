مساعٍ ليبية لإنجاح الحوار والمصالحة

المصدر: تونس- الحبيب الأسود

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يتجه الليبيون مع قرب شهر رمضان المبارك إلى تقريب المسافات بينهم عبر التحاور فيما بينهم، والعمل على تجاوز حالة الانقسام. وفي هذا السياق دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، جميع الأطراف في البلاد للجلوس إلى طاولة الحوار (لتدشين مرحلة الاستقرار)، وطالب الليبيين بالتعاضد وعدم التفريط في وحدة البلاد ومؤسساتها ومواجهة ما يهددها من مخاطر.

وأعلن الدبيبة أن حكومته ستطلق في شهر رمضان حوارات مع النخب الليبية، لتبادل الآراء حول عقد انتخابات ناجحة مقبولة النتائج لإنهاء مرحلة الانقسام السياسي.

كما ينتظر أن يتم خلال هذا الشهر، عقد لقاء مهم في باريس بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة بهدف التواصل إلى توافق حول عدد من الملفات العالقة وفي مقدمتها موضوع الحكومة الجديدة الموحدة والانتخابات.

وكان لقاء بين أعضاء مجلسي النواب والدولة انعقد الأسبوع الماضي بتونس، حيث تم التطرق للانسداد السياسي وسبل تفعيل العملية الانتخابية والتأكيد على ملكية العملية السياسية لليبيين وقد اتفق الأعضاء على تجديد الالتزام بالقوانين الانتخابية لسنة 2023 المنجزة عبر لجنة (6+6) والصادرة عن مجلس النواب الليبي، وضرورة تشكيل حكومة وطنية تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي،على أن يتم اختيار رئيسها من خلال آلية شفافة بالتوافق بين المجلسين. ومن المنتظر، أن يشهد الشهر الجاري الاجتماع السابع للجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية في مدينة مصراتة تمهيداً للمؤتمر الجامع الذي ستحتضنه مدينة سرت في 28 أبريل القادم، ويراهن الأعيان والوجهاء في مختلف المدن الليبية على أن تكون مصراتة منطلقاً لبداية مرحلة جديدة في البلاد تتميز بطي صفحة الماضي وحل جميع الملفات العالقة.

ولتجاوز الأزمة المالية المتفاقمة في البلاد، قال مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند إنّه اتفق مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير على أن ليبيا بحاجة إلى ميزانية موحدة وحماية الدينار الليبي من التدهور في السوق الموازي.

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