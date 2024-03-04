مقتل شخصين في اشتباكات بالضفة الغربية وشمالي إسرائيل

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قتل الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، فتى فلسطينياً، خلال اقتحام مخيم الأمعري في الضفة الغربية، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن الفتى مصطفى أبو شلبك (16 عاماً) وصل جثة هامدة إلى المستشفى برام الله، إثر إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في الرقبة والصدر.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفَّذ عملية استمرت ست ساعات في مخيم الأمعري القريب من رام الله، مشيراً إلى أنه وقعت أعمال شغب عنيفة خلال العملية.

ووفقاً للجيش، تعرَّض الجنود الإسرائيليون لرشق بالحجارة وقنابل المولوتوف الحارقة، وردَّت قوات الأمن الإسرائيلية بالذخيرة الحية.

وأفادت تقارير أن شخصاً آخر لم يحدّد الجيش هويته، أصيب. كما أصيبت مجندة إسرائيلية بجروح طفيفة خلال تبادل إطلاق النار في المنطقة.

وقال الجيش إن قوات الأمن الإسرائيلية ألقت القبض على اثنين من المشتبه فيهما خلال العملية. وجرى استجواب مشتبه فيهم آخرين وتمت مصادرة مواد تنص على التحريض.

ومن جهة أخرى، أعلنت أجهزة الطوارئ الإسرائيلية أن شخصاً قتل بصاروخ مضاد للدبابات في شمال إسرائيل. وأصاب العديد من العمال الأجانب في حقل في الجليل اليوم.

وأصيب سبعة أشخاص بشظايا من الصاروخ، وتردد أن اثنين منهم حالتهم خطر. ويقال إن اثنين على الأقل من الضحايا من تايلاند.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز