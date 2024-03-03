«روبيمار» تغرق بعد 12 يوماً من الهجوم الحوثي

المصدر: عدن - محمد أحمد، عواصم- وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الحكومة اليمنية حالة الطوارئ البيئة القصوى مع غرق السفينة البريطانية روبيمار التي استهدفها الحوثيون قبل 12 يوماً، وقالت إن اللجنة المعنية في حالة انعقاد دائم لبحث كيفية التعامل مع هذه الكارثة.

دعت الحكومة اليمنية «منظمة غرينبيس‬» الدولية والمعنية بالحفاظ على البيئة حول العالم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ حمولة السفينة، التي يُعتقد أنها كانت تحمل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة، ما يشكل تهديداً مباشراً للنظم البيئية البحرية الهشة في المنطقة.

وحذر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد بن مبارك من كارثة بيئية كبرى، وتقاعس ملاك السفينة عن التعاون مع الحكومة اليمنية، وناشد المجتمع الدولي بالتحرك العملي والعاجل وتشكيل خلية طوارئ دولية لإنقاذ البحر الأحمر ومعالجة الكارثة البيئية الناجمة عن ذلك.

وكانت خلية الأزمة للتعامل مع السفينة أعلنت خبر غرق السفينة الليلة قبل الماضية بالتزامن مع العوامل الجوية والرياح الشديدة التي يشهدها البحر. وقالت إن الحادثة ستسبب كارثة بيئية في المياه الإقليمية اليمنية والبحر والأحمر، وأكدت أن النتيجة كانت متوقعة بسبب ترك السفينة لمصيرها لأكثر من 12 يوماً وعدم التجاوب مع مناشداتها لتلافي وقوع الكارثة.وكان فريق من الحكومة اليمنية زار الاثنين السفينة المملوكة لشركة بريطانية وترفع علم بيليز، وقال إن المياه تغمر أجزاء منها وإنها يمكن أن تغرق في غضون يومين.وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في وقت سابق، إن السفينة كانت تحمل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة عندما تعرضت للهجوم. وأضافت إن الهجوم ألحق أضراراً كبيرة بالسفينة وتسبب في ظهور بقعة نفط بطول 29 كيلومتراً.

ضربة جديدة

في الأثناء، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس، إنها تلقت تقريراً عن تعرض سفينة أخرى للهجوم على بعد 15 ميلاً بحرياً غربي ميناء المخا اليمني.

وأضافت الهيئة في مذكرة «قاد الطاقم السفينة إلى مرساة وتم إجلاؤه من قبل السلطات العسكرية». كما ذكرت الهيئة أنها تلقت تقريراً آخر عن غرق سفينة.

وضربت الولايات المتحدة صاروخاً أرض-جو تابعاً للحوثيين، وفقاً لما ذكرته القيادة المركزية الأمريكية. وقالت في بيان نشرته على صفحتها على موقع «إكس» «في أول مارس، شنت قوات تابعة للقيادة المركزية الأمريكية ضربة للدفاع عن النفس ضد صاروخ خاص بالحوثيين المدعومين من إيران، كان معداً للإطلاق من مناطق تخضع لسيطرة الحوثيين في اليمن تجاه البحر الأحمر».

وقالت القيادة أيضاً، إن الحوثيين أطلقوا صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن من اليمن باتجاه البحر الأحمر. وأضافت أنه «لم يكن هناك أي تصادم للصاروخ ولم يحدث أي ضرر لأي سفينة».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز