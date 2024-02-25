3 وفيات بحادث غرق عبَّارة تقل عمالاً في مصر

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، وفاة ثلاثة مواطنين في حصر مبدئي من جراء حادث غرق عبَّارة تُقلّ عمالاً بمحافظة الجيزة.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء المصري على صفحتها بموقع «فيسبوك»: «تابع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، حادث غرق معدية تقل عمالاً، في عزبة ربيع بمنطقة نكلا، بمنشأة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة، صباح اليوم، حيث تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف، فور الإبلاغ عن الحادث».

وأوضحت أن سيارات الإسعاف نقلت أربعة مصابين من ركاب المعدية إلى مستشفى مبارك المركزي، يعانون أعراض «اسفكسيا الغرق»، حيث غادر المستشفى ثلاثة مصابين بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، وما زال مصاب واحد تحت العلاج والملاحظة.

وأكدت الوزارة استمرار تمركز سيارات الإسعاف في موقع الحادث لحين انتهاء أعمال البحث عن مفقودين، مشيرةً إلى رفع حالة الاستعداد في مستشفيات المنطقة والمناطق المحيطة، وتوافر جميع فصائل الدم، والأدوية والمستلزمات اللازمة للتعامل مع الحادث.

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