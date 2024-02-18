إسرائيل ترفض الاعتراف من جانب واحد بدولة فلسطينية

المصدر: رويترز

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أضفت إسرائيل، اليوم، طابعاً رسمياً على اعتراضها على ما سمته «الاعتراف من جانب واحد» بدولة فلسطينية، قائلةً إن أي اتفاق بهذا الصدد يتعين الوصول إليه من خلال مفاوضات مباشرة.

وذكر بيان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أجرى، اليوم، تصويتاً داخل الحكومة على قرار توضيحي بهذا الصدد، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة بالإجماع على هذه الخطوة.

وقال نتانياهو، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن هذه الخطوة تأتي بعد ما تردد في المجتمع الدولي عن محاولة فرض دولة فلسطينية على إسرائيل من جانب واحد.

والحرب في غزة، التي اندلعت منذ اجتياح مسلحي «حماس» تجمعات سكنية إسرائيلية في السابع من أكتوبر، هي الأحدث في صراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين مستمر منذ سبعة عقود يزعزع استقرار الشرق الأوسط.

وتوقفت منذ عام 2014 الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين، دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة إلى جانب إسرائيل.

ويحاول الرئيس الأمريكي جو بايدن التوصل إلى اتفاق أوسع في الشرق الأوسط يتضمن إنشاء دولة فلسطينية.

وقال مكتب نتنياهو إن البيان الرسمي يعكس أن «إسرائيل ترفض الإملاءات الدولية الصريحة فيما يتعلق باتفاق دائم مع الفلسطينيين»، مؤكداً أنه «لا يمكن التوصل إلى مثل هذا الترتيب إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين ودون شروط مسبقة».

وأضاف: «ستواصل إسرائيل معارضة الاعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية»، معتبراً أن «مثل هذا الاعتراف في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر سيمنح الإرهاب مكافأة ضخمة وغير مسبوقة، ويمنع أي اتفاق سلام في المستقبل».

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