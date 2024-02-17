العقوبات الأمريكية على الحوثيين تدخل حيز التنفيذ

المصدر: عدن - محمد أحمد ووكالات

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أعلنت واشنطن أمس دخول العقوبات التي فرضتها على جماعة الحوثي بسبب علاقتها بالهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر دخلت حيز التنفيذ، فيما أعلنت وكالة أمن بحري بريطانية أن سفينة أبلغت عن تعرضها لهجوم صاروخي في البحر الأحمر قبالة اليمن.

قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على جماعة الحوثي بسبب علاقتها بالهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر دخلت حيز التنفيذ أمس الجمعة.

في الأثناء قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أمس الجمعة إنها تلقت تقريراً عن هجوم صاروخي استهدف سفينة في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن. وأضافت «أبلغ القبطان عن أن السفينة تعرضت لهجوم بصاروخ» مشيرة إلى تحرك سفن عسكرية للرد. وقالت الهيئة إن السفينة وطاقمها بخير مضيفة أن الحادث وقع على بعد 72 ميلاً بحرياً إلى شمال غرب ميناء المخا باليمن. كما أفادت القيادة المركزية الأمريكية أمس عن انطلاق صاروخ باليستي مضاد للسفن من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن إلى خليج عدن.

إلى ذلك أقرت الحكومة الألمانية رسمياً المشاركة الألمانية في العملية العسكرية المزمعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر لتأمين الملاحة والتي تنطلق الأثنين. وأوضح فولفجانج بوشنر نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية أنه من المنتظر أن يشارك ما يصل إلى 700 جندي في هذه المهمة. ولا يزال التفويض الساري حتى 28 فبراير 2025 في حاجة إلى موافقة البرلمان الألماني.

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