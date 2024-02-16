العراق يحقق في «فساد» بعثة الأمم المتحدة

المصدر: بغداد - وكالات

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أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، أمس، فتح تحقيق بـ«مزاعم فساد» في بعثة الأمم المتحدة إلى العراق «يونامي»، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء العراقية.

وذكرت الهيئة في بيان أنها «شرعت بإجراءات التحري والتحقيق والتقصي عن مزاعم الفساد، التي أثيرت في الصحافة البريطانية حول بعثة الأمم المتحدة في العراق».

وأضافت «النزاهة الاتحادية»: «إن مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة أفاد بشروع الفريق، الذي ألفته الهيئة، بإجراءاته التحقيقية والتدقيقية بصدد المعلومات الواردة في المقال المنشور في صحيفة «الغارديان» البريطانية».

ووفقاً لبيان هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، زعمت كاتب المقال تورط موظفي بعثة الأمم المتحدة بتلقي رشاوى من مقاولين عراقيين ضمن مشروعات صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة.

وأوضح البيان أن فريق «النزاهة الاتحادية» تواصل مع محرر المقال، للحصول منها على دلائل وتوضيحات وأدلة إثبات على ما ساقته من معلومات وشبهات فساد، اتهمت بها موظفي الأمم المتحدة العاملين في العراق «يونامي».

كما أكدت الهيئة أنها فور توصل فريقها إلى حقائق ناصعة قابلة للإثبات في هذا الشأن، ستعلنها للرأي العام العراقي.

إلى ذلك، نفت بعثة الأمم المتحدة في العراق «يونامي» أن تكون مغادرة الممثل الخاص للمنظمة الأممية، جينين هينيس بلاسخارت، لمنصبها بسبب تورط موظفين أمميين في قبول رشاوى من رجال أعمال مقابل مساعدتهم للحصول على عقود إعمار.

وأفادت البعثة في بيان بأنها «تود أن تضع الأمور في نصابها الصحيح فيما يتعلق بالتقارير المضللة، التي تم تداولها مؤخراً في عدد من وسائل الإعلام العراقية التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن مغادرة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي»، مايو المقبل».

وأكدت أن «مغادرة بلاسخارت لمنصبها تأتي في إطار التناوب المعتاد لكبار مسؤولي الأمم المتحدة».

جدير بالذكر أن «الغارديان» أفادت في تقرير نشرته نهاية يناير الماضي بأن «موظفين لدى الأمم المتحدة بالعراق، طلبوا رشاوى من رجال أعمال، مقابل مساعدتهم للفوز بعقود لمشاريع إعادة الإعمار في العراق»، لافتة إلى أن مبلغ الرشوة يصل إلى 15 % من قيمة العقد.

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