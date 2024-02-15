بلينكن يؤكد إمكانية عقد اتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن الرهائن

المصدر: أ ف ب

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أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم، أنه «لا يزال من الممكن» التوصل إلى اتفاق بشأن هدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس وإطلاق سراح رهائن.

وقال بلينكن، في تيرانا، إلى جانب رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما: «نعمل على ذلك بشكل مكثف، وأعتقد أنه لا يزال من الممكن» التوصل إلى اتفاق، بينما تتواصل المحادثات بين الوسطاء في القاهرة.

وأضاف: «نحن ملتزمون للغاية ببذل كل ما في وسعنا للمضي قدماً ومعرفة ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق».

ويُعتقد أن نحو 130 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة بعد الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر وأسفر عن مقتل نحو 1160 شخصاً، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وردّت إسرائيل على الهجوم بحملة قصف مركّز أتبعتها بهجوم برّي واسع، ما أسفر عن مقتل 28663 شخصاً في قطاع غزة، غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

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