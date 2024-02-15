توسع القصف المتبادل بين جنوب لبنان وإسرائيل

المصدر: بيروت، تل أبيب - وكالات

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قال مصدران أمنيان إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب نحو 12 آخرين في قصف إسرائيلي لقرى لبنانية على مسافة أبعد من المعتاد عن حدود لبنان الجنوبية، حيث ردت إسرائيل على قصف صاروخي من «حزب الله» على قاعدة عسكرية في مدينة صفد. وقال المصدران إن امرأة وطفليها لاقوا حتفهم في قصف إسرائيلي على قرية الصوانة، وقتل عنصر من «حزب الله» في قصف على بلدة عدشيت.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أن مقاتلاته «بدأت سلسلة من الضربات الجوية في لبنان»، بعد ساعات من قصف صاروخي من الجانب اللبناني، وطالت الضربات بلدات عدة تبعد بين عشرة و25 كيلومتراً عن الحدود، ومن بينها الصوانة وعدشيت وصليا والشهابية.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان أن الغارات الإسرائيلية استهدفت منزلاً في الصوانة، ومبنى من طوابق عدة في عدشيت، ما أدى إلى تدميره بالكامل.

وقالت نجمة داود الحمراء الإسرائيلية، في تصريح أوردته قناة «أي 24 نيوز» الإسرائيلية إن وابل صواريخ أُطلق من لبنان أدى إلى مقتل مجندة إسرائيلية وجرح سبعة آخرين بعدما أصاب قاعدة عسكرية، وأشارت القناة إلى إطلاق ما لا يقل عن ثمانية صواريخ باتجاه صفد.

وقال رئيس بلدية صفد شوكي أوحانا: «لم يكن هناك سقوط داخل المدينة، كان هناك سقوط في القواعد العسكرية المحيطة بصفد، وأغلقنا السوق البلدي، وسنتخذ قريباً قراراً في شأن مواصلة الدراسات».

وقالت إيلانا شتاين المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية «الواقع الحالي لا يطاق بعد تهجير آلاف الإسرائيليين وعدم قدرتهم على العودة». وأضافت شتاين والجيش الإسرائيلي أمس، إن الجيش رد على إطلاق صواريخ من لبنان. وعقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي سلسلة اجتماعات تشاورية مع رؤساء البلديات المحلية في الشمال أمس.

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