محادثات ليبية إيطالية بشأن «الهجرة والحدود»

المصدر: طرابلس - وكالات

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بحث وزير الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية المؤقتة» الليبية، عماد الطرابلسي، أمس، في ديوان وزارة الداخلية، مع وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، بحضور عدد من القيادات الأمنية في كلا البلدين، ملفات الهجرة غير النظامية وتأمين الحدود.

وقالت وزارة الداخلية الليبية في «فيسبوك»، إن اجتماع الطرابلسي مع بيانتيدوزي تناول بحث القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة التدريب والتأهيل، وتبادل المعلومات عن ملف الهجرة غير النظامية، وتأمين الحدود، ومكافحة الجريمة.

وأضافت الوزارة إن الاجتماع جرت فيه مناقشة آليات العمل المشترك، لتبادل المعلومات عن عصابات الاتجار في البشر، إضافة إلى دعوة فريق العمل المشترك المعني بالأمن إلى عقد اجتماعه في طرابلس في الفترة القريبة المقبلة، لمتابعة تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه.

وأكد الطرابلسي، في الاجتماع، أن «مشكلة الهجرة غير النظامية في ليبيا تتفاقم، ما يتطلب دعم وزارة الداخلية بما تحتاجه من إمكانات لمواجهة تدفقات المهاجرين، وإعادة ترحيلهم إلى بلادهم طوعاً بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة».

ولفت كذلك إلى الجهود المبذولة من قِبل مكونات الوزارة المعنية لتأمين الحدود، وتفعيل أبراج المراقبة الإلكترونية، وتسيير الدوريات الصحراوية من أجل مراقبة مسالك التهريب، مؤكداً أن «هذه الجهود ستتضاعف حينما يكون هناك دعم حقيقي من الشركاء الإيطاليين، وخاصة في تطوير قدرات الشرطة الليبية في مختلف المجالات الأمنية، سواء عبر الدورات التدريبية أو بالدعم التقني والفني».

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