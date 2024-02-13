دعوة أممية من بيروت لـ «التهدئة» في المنطقة

المصدر: بيروت، تل ابيب - وكالات

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دعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، أمس، كل الأطراف في المنطقة إلى «التهدئة»، في ظل تصعيد لافت في منسوب المواجهة على الجبهة الشمالية لإسرائيل.

ووفق «الوكالة الوطنية للإعلام»، جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، فرونتسكا حيث تم عرض تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة. وأعربت السفيرة فرونتسكا عن تقديرها «لجهود الحكومة اللبنانية في شأن الحل الدبلوماسي لموضوع الجنوب اللبناني».

وأصيب مسؤول في حزب الله بجروح بالغة أمس، جراء ضربة إسرائيلية استهدفت سيارته في مدينة بنت جبيل بجنوب لبنان، وفق ما أفاد مصدر أمني لبناني.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام في وقت سابق أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة بالقرب من مستشفى بنت جبيل الحكومي وأدت إلى وقوع إصابات.

وتعرّضت بلدات عدة في جنوب لبنان أمس، لغارات إسرائيلية. وقال أفيخاي أدرعي، متحدثاً باسم الجيش الإسرائيلي في تعليق على منصة إكس، «استهدفت إحدى الطائرات سيارة في منطقة مارون الراس استقلها عناصر من حزب الله». وأشار إلى «تدمير عدة بنى تحتية» تابعة للحزب في العديسة والخيام، إضافة إلى «مهاجمة مبنيين عسكريين وموقع عسكري» في بلدات طير حرفا الجبين ومارون الراس.

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