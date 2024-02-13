فقدان 17 مهاجراً تونسياً في البحر منذ أسبوع

المصدر: تونس- وكالات

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أعلن خفر السواحل التونسيون أمس الاثنين فقدان 17 مهاجراً انطلقوا منذ أسبوع في عملية هجرة غير قانونية من سواحل محافظة بنزرت التونسية (شمال).وقال المتحدث الرسمي باسم خفر السواحل حسام الدين الجبابلي «تتواصل عمليات البحث عن 17 مهاجرا مفقودا انطلقوا الاثنين الماضي من سواحل بنزرت». وأشار المتحدث، إلى أن المهاجرين، أن عمليات تمشيط من قِبل الحرس الوطني تجري عبر البحر والجو لتعقُّب أثر القارب المفقود.

والمفقودون من التونسيين و«من بينهم قاصر وأب وامرأة»، وفقا للجبابلي.

وتظاهر السبت الماضي عدد من أهالي المفقودين وسط مدينة بنزرت لمطالبة السلطات بالبحث عن أبنائهم، على ما نقلت وسائل اعلام محلية.

وشهدت تونس وليبيا في 2023، أعداداً قياسية من العابرين عبر البحر المتوسط إلى السواحل الإيطالية. وتسببت موجات الهجرة في حوادث غرق مأساوية متكررة. وبلغ عدد الضحايا والمفقودين في البحر المتوسط 3041، وفق إحصاءات برنامج «مهاجرون مفقودون»، التابع لـ«المنظمة الدولية للهجرة»، بينما وصل العدد إلى 124 منذ مطلع العام الحالي.

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