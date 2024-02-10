الدفاعات السورية تعترض هجوماً في محيط دمشق

المصدر: دمشق - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن الدفاعات الجوية تصدت «لأهداف معادية» في محيط دمشق، الجمعة.

من جهته ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغارات الإسرائيلية استهدفت محيط منطقة السيدة زينب في دمشق.

كما أكد المرصد سقوط قتلى باستهداف إسرائيلي لمنزل في ضاحية دمشق، كما أكد أيضاً أن إسرائيل استهدفت مطار المزة العسكري في ريف دمشق.

من جهتها أكدت مصادر إسرائيلية أن «إسرائيل تنفي شن غارات على مواقع في سوريا».

يأتي هذا بينما قُتل 11 شخصاً بينهم سبعة مدنيين في قصف جوي إسرائيلي استهدف مدينة حمص في وسط سوريا، وفق حصيلة جديدة أعلنها المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، في حين أفادت دمشق أن القصف أوقع عدداً من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.

وفي يناير، أسفرت ضربات إسرائيلية قرب دمشق عن مقتل ثمانية أشخاص، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا طالت بشكل رئيسي مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، لكن هذه الضربات تكثفت بعد اندلاع الحرب في غزة، ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ هذه الضربات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز